Таманский терминал навалочных сухогрузов готов к приёму балкеров дедвейтом до 220 тысяч тонн

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Капитан порта Тамань выпустил распоряжение о завершении дноуглубительных работ у причала № 1 Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) до разрешенной осадки судов 18,5 м. Таким образом, ТТНГ готов обеспечить приём и загрузку на полную осадку крупнейших, способных проходить через Босфорский пролив на регулярной основе, балкеров с дедвейтом до 220 тысяч тонн.

Дноуглубительные работы проводились в рамках строительства морской инфраструктуры Таманского терминала навалочных грузов. В настоящее время введены в эксплуатацию 1, 2, 3 и 4 причалы ТТНГ, способные принимать балкеры дедвейтом в диапазоне от 20 000 до 220 000 тонн.

На причалах установлены судопогрузочные машины перевалочной мощностью до 14 тыс. тонн в час. В рамках увеличения мощности терминала к концу 2020 года общая производительность судопогрузочных машин будет доведена до 30 тысяч тонн угля в час.

«Причал № 1 ТТНГ стал первым на Юге России глубоководным сооружением, способным принимать сухогрузы с дедвейтом до 220 тысяч тонн, — отмечает генеральный директор ООО „ОТЭКО-Портсервис“ Александр Меткин. — Отгрузка производителями угля судовых партий на столь большие балкеры существенно повысит привлекательность экспорта отечественных полезных ископаемых через южные логистические ворота России — морские терминалы группа компаний „ОТЭКО“ в порту Тамань».

Все работы по дноуглублению проводятся в строгом соответствии с проектной документацией и с соблюдением всех применимых норм по охране окружающей среды.

Группа компаний «ОТЭКО» строит и эксплуатирует морские терминалы в соответствии со всеми промышленно-экологическими стандартами и требованиями закона. Так, ТТНГ расположен на значительном удалении от жилых поселений и берега моря, что значительно увеличило стоимость строительства и эксплуатации, но позволило обеспечить высочайший уровень экологической безопасности. Склады угля ТТНГ закрыты по всему периметру пыле- и ветрозащитными экранами высотой до 25 метров, что позволяет удерживать угольную пыль, в случае её образования, внутри. При разгрузке и погрузке угля применяются системы водяного орошения, тумана и аспирации воздуха. Транспортировка угля со складов до судов осуществляется по полностью закрытой кожухами конвейерам, а судопогрузочные машины на причалах оснащены системами орошения перегружаемого угля.