Российский завод представил гусеничный сортиментовоз на шасси МСН-10

© maykop-mmz.com

Во второй половине июня 2019 года Майкопский машиностроительный завод, с 1985 года осуществляющий серийный выпуск гидроманипуляторов, в настоящий момент выпускающий гидроманипуляторы с грузовым моментом от 20 кНм до 150 кНм и вылетом стрелы до 12,8 метров для лесопромышленного комплекса, строительства, нефтяной и газовой промышленности, предприятий ломозаготовке и ломопереработке, коммунального и сельского хозяйства, строительно-дорожного комплекса, железнодорожного и автомобильного транспорта и многих других отраслей экономики, представил новую модель гусеничного сортиментовоза с гиидроманипулятором ММ-110 S-02 на шасси МСН-10 с двигателем ДВС — А-01 МРСИ производства АМЗ г. Барнаул (может также оснащаться двигателем ЯМЗ-236/238 (производство ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» г. Ярославль)

Новый форвардер с максимальным вылетом стрелы 7.8 м, способный поднимать груз 1,4 т на высоту 9,7 м, предназначен для сбора и транспортировки сортиментов древесины на промежуточный склад, а также выполнения операций сортировки по породам и длинам в процессе погрузки, разгрузки, складирования сортиментов и может использоваться на лесосеках с пересеченным рельефом, грунтах с низкой несущей способностью и глубокой снежной целине.

© maykop-mmz.com

Ранее завод освоил выпуск 8 моделей гидроманипуляторов автомобильных для леса с максимальным вылетом стрелы от 7,4 до 9 метров и максимальной грузоподъемностью от 2,43 до 4,5 тонн.

Также завод выпускает 3 модели тракторных гидроманипуляторов для леса с максимальным вылетом стрелы от 7,4 до 10 м и максимальной грузоподъемностью от 1,57 до 3 тонн.