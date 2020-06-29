В Москве открыта новая станция «Славянский бульвар» на МЦД-1

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29 июня в столице открылась новая станция МЦД-1 «Славянский бульвар».

По сути, это новый вокзал, один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы,соединяющий метро, МЦД и наземный транспорт.

Новая станция соединяет действующие станции «Кунцевская» и «Фили» и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро, которой ежедневно, до введения властями города режима повышенной готовности, пользовались около 1 млн пассажиров.

Масштабы станции превосходят привычные габариты стандартной пригородной платформы. Ее общая площадь, включая навес, превышает 13 тыс. м2, что сравнимо с двумя футбольными полями.

Станция состоит из двух островных платформ и нового пешеходного тоннеля. Главной конструктивной особенностью комплекса является навес купольного типа, который защитит пассажиров от дождя, снега и солнца. Уникальность навеса состоит в том, что он накрывает сразу обе островные платформы и железнодорожные пути. Отметим, что такой массивной конструкции нет ни на одной остановке Московского железнодорожного узла.

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Ожидается, что «Славянский бульвар» по объёмам пассажиропотока в перспективе не будет уступать таким недавно открытым пересадочным узлам как «Савеловская» или «Окружная» (порядка 150 тыс. человек в сутки).

«Славянский бульвар» будет станцией наземного метро в шаговой доступности для 115 тыс. жителей района Фили-Давыдково. Пассажирам, следующим из области в Москву, теперь не нужно будет добираться до Белорусского вокзала, чтобы пересесть на метро, «Аэроэкспресс», городской автобус или электробус. В общей сложности потенциальными пассажирами нового ТПУ являются около 1 млн жителей Подмосковья.

По прогнозам, открытие станции МЦД-1 «Славянский бульвар» позволит разгрузить одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии примерно на 7%, а один из самых загруженных перегонов метро «Киевская — Парк Победы» — на 9%. Также должна снизиться нагрузка на станции «Кунцевская» и «Фили» МЦД-1 также должна снизиться.

Строительство станции было начато в феврале 2019 года и завершено через 17 месяцев в июне 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.

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