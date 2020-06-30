Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

ССК «Звезда» создал специальную лабораторию сварки

 © s13.stc.all.kpcdn.net

На судостроительном комплексе «Звезда» создана специальная сварочная лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба ДЦСС.

Главное предназначение нововведения — подготовка и аттестация сотрудников, испытания технологических процессов, сварочного оборудования и материалов. Однако, здесь же проводится подготовка потенциальных работников верфи, проверка их знаний и навыков.

Иными словами, теперь перед началом работы на производстве новичками необходимо пройти через лабораторный «конвейер», оснащенный всем необходимым: сварочными аппаратами, тракторами и самоходными каретками.
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/30645.html

сск звезда, сварка, дцсс, судостроение, судоремонт
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,