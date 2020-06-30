ССК «Звезда» создал специальную лабораторию сварки

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На судостроительном комплексе «Звезда» создана специальная сварочная лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба ДЦСС.

Главное предназначение нововведения — подготовка и аттестация сотрудников, испытания технологических процессов, сварочного оборудования и материалов. Однако, здесь же проводится подготовка потенциальных работников верфи, проверка их знаний и навыков.

Иными словами, теперь перед началом работы на производстве новичками необходимо пройти через лабораторный «конвейер», оснащенный всем необходимым: сварочными аппаратами, тракторами и самоходными каретками.