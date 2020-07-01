Российский производитель полуприцепов осуществил первую поставку в Швецию

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Как сообщила пресс-служба ООО «Грюнвальд», российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, в конце июня 2020 года впервые осуществил первую поставку своей продукции в Швецию. Ей стала самосвальная надстройка Grunwald с объемом кузова 16 куб.м, сертифицированная по программе шведского концерна SSAB.

В апреле 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выходе компании на рынок Африки.

В 2019 году компания начала поставки продукции собственного производства в Голландию.

Первая экспортная поставка заводом полуприцепов строительного сегмента на европейский рынок состоялась в начале 2018 года, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас». Компании из Литвы был поставлен легкий самосвальный полуприцеп Grunwald, сертифицированный для ЕС под наименованием GST03.