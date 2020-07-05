Домостроительный комбинат в г. Кемерово втрое увеличил выпуск свай для строительной отрасли

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Кемеровский домостроительный комбинат (входит в состав холдинга «Сибирский деловой союз») стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

За счет внедрения «бережливых» технологий предприятие по производству железобетонных свай увеличило мощность почти втрое — с 72 до 206 единиц в сутки без дополнительных инвестиций. Производительность труда в потоке выросла до 36,5%. Проект реализован при участии экспертов федерального центра компетенций (ФЦК).

Кемеровский домостроительный комбинат основан в 1961 году. В 2010 году предприятие вошло в состав холдинга СДС, проведена масштабная производственная модернизация. На комбинате ежемесячно выпускается около 9 тыс. кубических метров сборного железобетона, а также товарный бетон и раствор различных марок.

Повышение производительности на предприятии позволит реализовывать на строительном рынке дополнительные объемы товарного бетона, на который имеется высокий спрос. Комбинат планирует продолжить работать над повышением производительности на других участках производства в рамках нацпроекта.

Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ и строительство).