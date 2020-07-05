Мобильные вертолетные площадки и дороги. Сделано в России. Репортаж

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Просто как все гениальное. Там где когда-то дороги и аэродромы традиционным способом сложно было построить, теперь можно собрать в буквальном смысле за несколько часов в ручную. Буквально застелить грунт по принципу укладки ламината.

В этой программе рассказ о мобильных быстросборных покрытиях из которых сегодня собирают взлетные полосы, вертолетные площадки и дороги в труднодоступных регионах.