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Мобильные вертолетные площадки и дороги. Сделано в России. Репортаж

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Rdffy3At0Rc

Просто как все гениальное. Там где когда-то дороги и аэродромы традиционным способом сложно было построить, теперь можно собрать в буквальном смысле за несколько часов в ручную. Буквально застелить грунт по принципу укладки ламината.

В этой программе рассказ о мобильных быстросборных покрытиях из которых сегодня собирают взлетные полосы, вертолетные площадки и дороги в труднодоступных регионах.
Источник: https://youtu.be/Rdffy3At0Rc

Красноярский край, ЛПЗ Сегал, импортозамещение
  • Нет аватара semmggu
    06.07.2015:43:48

    Сборные ВПП — хорошо забытое старое.

    #1202402
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