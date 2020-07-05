Мобильные вертолетные площадки и дороги. Сделано в России. Репортаж
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Rdffy3At0Rc
Просто как все гениальное. Там где когда-то дороги и аэродромы традиционным способом сложно было построить, теперь можно собрать в буквальном смысле за несколько часов в ручную. Буквально застелить грунт по принципу укладки ламината.
В этой программе рассказ о мобильных быстросборных покрытиях из которых сегодня собирают взлетные полосы, вертолетные площадки и дороги в труднодоступных регионах.
Источник: https://youtu.be/Rdffy3At0Rc
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06.07.2015:43:48