На СЗ «Звезда» заложен танкер «Нурсултан Назарбаев»

6 июля 2020 года на судостроительном комплексе «Звезда» (Приморский край) состоялась закладка танкера типа «Афрамакс». Судно получило своё наименование честь первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева

Закладная доска танкера "Нурсултан Назарбаев" © sudostroenie.info

Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания.

© sskzvezda.ru

Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной — 250 метров, шириной — 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.

© sskzvezda.ru