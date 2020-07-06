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Судостроение и судоходство

На СЗ «Звезда» заложен танкер «Нурсултан Назарбаев»

6 июля 2020 года на судостроительном комплексе «Звезда» (Приморский край) состоялась закладка танкера типа «Афрамакс». Судно получило своё наименование честь первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева

Закладная доска танкера "Нурсултан Назарбаев"Закладная доска танкера "Нурсултан Назарбаев" © sudostroenie.info

Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания.

 © sskzvezda.ru

Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной — 250 метров, шириной — 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.

 © sskzvezda.ru
Источник: https://sskzvezda.ru/index.php/ru/n...zovut-v-chest-nursultana-nazarbaeva

Звезда, Приморский край, танкер, Афрамакс
  • Katamaran Katamaran
    06.07.2013:06:37

    Без шуток, очень красивый жест. Учитывая, что в Казахстане сегодня День столицы — Нур-султана, и так совпало, День рождения у Елбасы — Нурсултана Абишевича.          

    #1202394
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    06.07.2016:45:51

    Было бы хорошо через несколько лет видеть Назарбаева на церемонии спуска танкера, названного в его честь.

    #1202411
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