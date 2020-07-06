На СЗ «Звезда» заложен танкер «Нурсултан Назарбаев»
6 июля 2020 года на судостроительном комплексе «Звезда» (Приморский край) состоялась закладка танкера типа «Афрамакс». Судно получило своё наименование честь первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
Закладная доска танкера "Нурсултан Назарбаев" © sudostroenie.info
Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания.
Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной — 250 метров, шириной — 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.
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