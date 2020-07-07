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ПКФ «Станкоcервис»™ ⇒ Экспорт

Токарный станок РТ117-8 изготовленный в Рязани отправляется в Египет

Токарно-винторезный станок РТ117-8Токарно-винторезный станок РТ117-8 © www.stankoservice-rzn.ru

Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» сдан новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ117 РМЦ-8000. Станок изготовлен по контракту с компанией из Египта.

Токарно-винторезный станок РТ117-8Токарно-винторезный станок РТ117-8 © www.stankoservice-rzn.ru

Станок предназначен для токарной обработки длинных массивных изделий весом до 10 тонн в центрах. Максимальный диаметр обрабатываемой детали 1140 мм. Максимальная длина заготовки в центрах — 8 метров.

Суппортная группа токарного станка РТ117Суппортная группа токарного станка РТ117 © www.stankoservice-rzn.ru

Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.

Задняя бабка РТ117Задняя бабка РТ117 © www.stankoservice-rzn.ru

Токарный станок РТ117 оснащается задней бабкой с электрическим приводом и повышенной грузоподъёмностью. В пиноли задней бабки расположен шпиндель позволяющий устанавливать стандартные токарные патроны и другие инструменты.

Станок комплектуется люнетами для поддержки длинных деталей:

  • подвижный люнет Ø20-250 мм;
  • неподвижный роликовый люнет Ø100-500 мм;
  • неподвижный роликовый люнет Ø450-700 мм.

Неподвижный роликовый люнет Ø450-700 ммНеподвижный роликовый люнет Ø450-700 мм © www.stankoservice-rzn.ru

Краткие технические характеристики РТ117-8000:

  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 8000 мм
  • Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1140 мм
  • Диаметр обработки над суппортом — до 900 мм
  • Масса станка с оборудованием около 20 тонн

Передняя бабка с патроном Ø1000 мм с независимыми кулачкамиПередняя бабка с патроном Ø1000 мм с независимыми кулачками © www.stankoservice-rzn.ru

Разборка станка перед консервациейРазборка станка перед консервацией © www.stankoservice-rzn.ru

Консервация перед морской перевозкойКонсервация перед морской перевозкой © www.stankoservice-rzn.ru
Источник: http://www.stankoservice-rzn.ru/

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