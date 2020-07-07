Токарный станок РТ117-8 изготовленный в Рязани отправляется в Египет
Токарно-винторезный станок РТ117-8 © www.stankoservice-rzn.ru
Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» сдан новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ117 РМЦ-8000. Станок изготовлен по контракту с компанией из Египта.
Токарно-винторезный станок РТ117-8 © www.stankoservice-rzn.ru
Станок предназначен для токарной обработки длинных массивных изделий весом до 10 тонн в центрах. Максимальный диаметр обрабатываемой детали 1140 мм. Максимальная длина заготовки в центрах — 8 метров.
Суппортная группа токарного станка РТ117 © www.stankoservice-rzn.ru
Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают высокую жёсткость и точность при больших нагрузках резания.
Задняя бабка РТ117 © www.stankoservice-rzn.ru
Токарный станок РТ117 оснащается задней бабкой с электрическим приводом и повышенной грузоподъёмностью. В пиноли задней бабки расположен шпиндель позволяющий устанавливать стандартные токарные патроны и другие инструменты.
Станок комплектуется люнетами для поддержки длинных деталей:
- подвижный люнет Ø20-250 мм;
- неподвижный роликовый люнет Ø100-500 мм;
- неподвижный роликовый люнет Ø450-700 мм.
Неподвижный роликовый люнет Ø450-700 мм © www.stankoservice-rzn.ru
Краткие технические характеристики РТ117-8000:
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 8000 мм
- Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1140 мм
- Диаметр обработки над суппортом — до 900 мм
- Масса станка с оборудованием около 20 тонн
Передняя бабка с патроном Ø1000 мм с независимыми кулачками © www.stankoservice-rzn.ru
Разборка станка перед консервацией © www.stankoservice-rzn.ru
Консервация перед морской перевозкой © www.stankoservice-rzn.ru
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