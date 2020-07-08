На самолете SSJ 100 начались испытания российской навигационной системы БИНС-2015

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Филиал ПАО «Корпорация Иркут» «Региональные самолёты» приступил к проведению лётных испытаний инерциальной навигационной системы БИНС-2015 на опытном самолёте SSJ 100. Об этом сообщает корпорация «Иркут».

Система БИНС-2015 разработана ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики». Ее планируется устанавливать на обновлённую версию самолета SuperJet (проект SSI-NEW).

В настоящее время на серийных самолетах SSJ 100 устанавливаются системы зарубежного производства, отметили в корпорации. Навигационная система предназначена для точного определения местоположения самолета и параметров его движения. Основная особенность инерциальных систем — полная автономность, то есть независимость от наземных и космических источников сигналов. Высокие характеристики БИНС-2015 обеспечиваются применением лазерных гироскопов и прецизионных акселерометров.