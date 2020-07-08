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Авиация

На самолете SSJ 100 начались испытания российской навигационной системы БИНС-2015

 © aex.ru

Филиал ПАО «Корпорация Иркут» «Региональные самолёты» приступил к проведению лётных испытаний инерциальной навигационной системы БИНС-2015 на опытном самолёте SSJ 100. Об этом сообщает корпорация «Иркут».

Система БИНС-2015 разработана ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики». Ее планируется устанавливать на обновлённую версию самолета SuperJet (проект SSI-NEW).

В настоящее время на серийных самолетах SSJ 100 устанавливаются системы зарубежного производства, отметили в корпорации. Навигационная система предназначена для точного определения местоположения самолета и параметров его движения. Основная особенность инерциальных систем — полная автономность, то есть независимость от наземных и космических источников сигналов. Высокие характеристики БИНС-2015 обеспечиваются применением лазерных гироскопов и прецизионных акселерометров.
Источник: https://www.aex.ru/news/2020/7/8/214410/

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Иркут, Московский институт электромеханики и автоматики, БИНС-2015
  • Нет аватара Scooter
    08.07.2017:31:33

    Интересно, если они независимы, то как учитывают поправку на ветер?

    #1202591
    • user78 user78
      08.07.2018:30:54

      Интересно, если они независимы, то как учитывают поправку на ветер?

      Они независимы от наземных и космических служб, ветер можно измерить и на самом самолёте. Как до эпохи GPS и метеорологических спутников считали. Достаточно знать относительную скорость, направление полета, высоту, мощность двигателей и еще ряд параметров — и можно достаточно рассчитать скорость и направление ветра.

      https://aviatio...sured-in-flight

      Крылатые ракеты тоже используют инерциальную навигацию и попадают очень точно, отклоняясь за тысячи километров не более чем на 10-15 м.

      #1202596
  • Нет аватара Petr-2000
    08.07.2022:02:46

    В ходе испытаний БИНС-2015 подтвердила заявленные функциональные характеристики и соответствие точностных параметров, установленной в настоящее время на борту RRJ-95 системе Laseref V.

    Система Laseref V производится американской компанией Honeywell AEROSPACE.

    #1202601
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