В Мурманске построены два рыбоперерабатывающих завода
На западном берегу Кольского залива в Мурманске реализован инвестиционный проект по строительству двух заводов малой мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб, производительность — не менее восьми тонн готовой продукции в сутки каждый.
Работающая фабрика специализируется на производстве соленой трески, изготавливает на экспорт так называемый клипфиск. В производственном процессе используется оборудование, произведенное в Мурманской области.
На смежной территории завершается строительство еще одной фабрики, которая будет специализироваться на изготовлении рыбного филе, в том числе для внутреннего регионального рынка.
Завод будет введен в эксплуатацию в этом году.Прибрежное производство двух заводов организовано с использованием «инвестиционной» квоты на вылов трески и пикши.
Объем капитальных инвестиций по проекту оценивается в 118,2 млн рублей. Инвестпроект направлен на решение задач по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.
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