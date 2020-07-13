«Газпром нефть» впервые поставила свою арктическую нефть в Китай

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«Газпром нефть» осуществила первую поставку своей арктической нефти Novy Port в Китай в порт Янтай. Объем первой партии составил 144 тыс. тонн, сообщает компания.

До этого компания поставляла свою арктическую нефть в Европу: с 2013 году объем поставок составил более 40 млн тонн сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение).

«Успешный опыт реализации арктических сортов нефти на европейском рынке и глубокое понимание рынков Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют „Газпром нефти“ предлагать сорт Novy Port с уникальной схемой круглогодичной логистики азиатским партнерам. С учетом планов компании по расширению географии поставок арктической нефти развитие сотрудничества с покупателями Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеет для нас стратегическое значение», — сказал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту.

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов с Новопортовского месторождения осуществляется с помощью нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе.