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На автомобильном заводе «КАМАЗа» приступили к сборке нового продукта семейства К5 — самосвала КАМАЗ-6595.

Новый самосвал будет значительно отличаться как от автомобиля КАМАЗ-6580 — своего предшественника семейства К4, так и от магистрального тягача КАМАЗ-54901 — флагмана поколения К5. Этот продукт для бизнеса гораздо эффективнее с экономической точки зрения — интервалы техобслуживания у него больше, а топливная экономичность выше. Кабина у КАМАЗ-6595 уже, чем у тягача, спальные места в ней не предусмотрены, в полу каркаса будет туннель для размещения силового агрегата. Другая особенность кабины — массивный трёхсекционный передний бампер, изготовленный из штампованных стальных панелей. Радиатор будет защищён стальной сеткой, специальное ограждение предусмотрено и для линзованных фар.

Данная модель КАМАЗа будет укомплектована двигателем Р6 — у этого мотора большой интервал межсервисного обслуживания, что особенно актуально для транспортных компаний. Ведущие мосты большегруза рассчитаны на осевую нагрузку до 16 тонн, грузоподъёмность автомобиля — свыше 26 тонн. Особое внимание конструкторы уделили надёжности балансирной подвески. Все её элементы прошли ревизию на прочность и устойчивость к нагрузкам. Часть выхлопных газов будет направлена на подогрев кузова, что избавит от налипания груза.

Технологам ещё предстоит работа над новой структурой электроснабжения автомобиля, необходимо освоить применение новых видов крепежа. «Сборка начнётся с установки пневматической системы, кронштейнов топливного бака, балансирной подвески, — рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей — начальник бюро подготовки перспективных автомобилей Дмитрий Жиляев. — Важно как можно быстрее получить все необходимые комплектующие. В самосвале КАМАЗ-6595 высокая доля оригинальных деталей, они составляют 80% от общего объёма. Сейчас на заводах завершается подготовка к их производству».

На первой пробной сборке, которая будет проведена рабочими цеха сборки автомобилей при участии специалистов, важно ознакомиться с процессами, отладить и подогнать их под такт работы конвейера. Параллельно с изготовлением нового автомобиля будет организовано и обучение персонала.