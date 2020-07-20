Компания «АгроКомпост» начала серийное производство первой отечественной ворошительной машины

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На прошедшем 16-18 декабря на территории Сколково международном форум-выставке «Чистая страна» инновационная компания-резидент Сколково ООО «АгроКомпост» впервые в России презентовала на выставке решение для утилизации органических отходов — ворошительную машину отечественного производства «Компостер ВМ-4».

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» в Московской области по технологии закрытого компостирования ООО «АгроКомпост» уже открылись два комплекса компостирования органических хвостов ТКО и пищевых отходов на КПО «ЮГ» в Коломенском и КПО «Восток» в Егорьевском муниципальных районах. В каждом комплексе работает ворошительная машина «Компостер ВМ-4» с применением биопрепарата «Закваска термофильных бактерий». В настоящее врем в Московской области к запуску в 2020 году готовятся еще 3 таких комплекса.

Представленная на выставке у входа в технопарк Сколково ворошительная машина «Компостер ВМ-4» предназначена для промышленного компостирования органических отходов различного происхождения для объектов по переработке мощностью более 100 т/сутки. Компостер ВМ-4 выполняет сразу нескольких функций: ворошение и смешивание органических отходов, внесение биопрепарата в компостируемую массу и погрузку компоста в транспортные средства. Машина оснащена гусеничным шасси и двигателем ЯМЗ мощностью 300 л.с., управляется с пульта управления, расположенного в кабине. Производительность ворошительной машины «Компостер ВМ-4» 1000 м3/час, ширина захвата компостного бурта — 4 м, высота 1,8 м.

Компания-резидент биомед кластера ООО «АгроКомпост» является автором инновационного проекта «Автоматизация технологии биологического компостирования органических отходов». В основе проекта лежит объединение инновационных разработок в области микробиологии и машиностроения. Компанией разработан и запатентован биопрепарат «Закваска термофильных бактерий» для ускоренной ферментации органических отходов, а также серия ворошительных машин для измельчения и перевалки бурта. Эти инновации лежат в основе двух технологий компостирования: технология закрытого компостирования и технология мембранного компостирования.