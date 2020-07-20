На СЗ «Залив» заложены 2 универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900

20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, Крым) заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900.

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Корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Универсальный десантный корабль проекта «Прибой»

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Разработчик: Невский ПКБ (Россия)

Основные характеристики

Водоизмещение 25 000 т (стандартное)28 000 т (полное)

Длина 220,0 м

Ширина 33,0 м

Осадка 5,0 м

Скорость хода 22 узла (полная)

Дальность плавания 6000 морских миль

Автономность плавания 60 суток

Экипаж 320 человек

Десантовместимость до 1000 морпехов, до 75 единиц боевой техники, до 6 десантных катеров в доковой камере

Вооружение