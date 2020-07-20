На СЗ «Залив» заложены 2 универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900
20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, Крым) заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900.
Корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
Универсальный десантный корабль проекта «Прибой»
Разработчик: Невский ПКБ (Россия)
Основные характеристики
- Водоизмещение 25 000 т (стандартное)28 000 т (полное)
- Длина 220,0 м
- Ширина 33,0 м
- Осадка 5,0 м
- Скорость хода 22 узла (полная)
- Дальность плавания 6000 морских миль
- Автономность плавания 60 суток
- Экипаж 320 человек
- Десантовместимость до 1000 морпехов, до 75 единиц боевой техники, до 6 десантных катеров в доковой камере
Вооружение
- Артиллерия 1×1×100 мм АУ А-190
- Зенитная артиллерия 3 x ЗРАК «Палаш»,2 x ЗРК «Панцирь-МЕ»
- Авиационная группа более 20 вертолётов в палубном ангаре
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/9006521
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