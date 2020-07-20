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Судостроение и судоходство

На СЗ «Залив» заложены 2 универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900

20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, Крым) заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900.

 © phototass4.cdnvideo.ru

Корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Универсальный десантный корабль проекта «Прибой»

 © vpk.name

Разработчик: Невский ПКБ (Россия)

Основные характеристики

  • Водоизмещение 25 000 т (стандартное)28 000 т (полное)
  • Длина 220,0 м
  • Ширина 33,0 м
  • Осадка 5,0 м
  • Скорость хода 22 узла (полная)
  • Дальность плавания 6000 морских миль
  • Автономность плавания 60 суток
  • Экипаж 320 человек
  • Десантовместимость до 1000 морпехов, до 75 единиц боевой техники, до 6 десантных катеров в доковой камере

Вооружение

  • Артиллерия 1×1×100 мм АУ А-190
  • Зенитная артиллерия 3 x ЗРАК «Палаш»,2 x ЗРК «Панцирь-МЕ»
  • Авиационная группа более 20 вертолётов в палубном ангаре
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/9006521

Крым, ССЗ Залив, 23900, УДК, универсальный десантный корабль-вертолетоносец
  • exhausted1987 exhausted1987
    20.07.2015:07:46

    Вот такой он будет примерно:

     © files.balancer.ru

    На плакате отзеркалили ранее мелькавшую картинку. Получилось не очень удачно, из-за массивной надстройки сквозную палубу не видно.

    #1203578
  • Нет аватара vlTepes
    20.07.2016:24:05

    Характеристики приведены неверные.

    ТАСС сообщает о водоизмещении около 25 кт, а у вас 14.

    #1203589
  • user78 user78
    20.07.2016:27:19

    Более точные характеристики — длина 220 метров, стандартное водоизмещение 25 тысяч тонн, полное — 28 тысяч тонн.

    Напомним, на заводе «Залив» в Керчи приступили к строительству российских аналогов вертолетоносцев «Мистраль» — десантных кораблей проекта «Прибой». Корабли будут иметь водоизмещение 25 тысяч тонн и длину около 220 метров. Российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение — 22 тысячи тонн, длина — 199 метров). Такие размеры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты.

    https://kerchin...h-korablej.html

    Внешний вид тоже не такой как у вас на фото макета. Вот такие вертолётоносцы будут:

     © stcdn.business-online.ru

    ©Видео с youtube.com

          

    Отредактировано: user78~16:34 20.07.20
    #1203590
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