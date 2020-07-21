В Волгограде запущено производство поваренной соли

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Инвестпроект общей стоимостью 700 млн рублей реализован в южной промзоне города. Проектная мощность новой линейки — 80 тысяч тонн соли в год, сырье добывается в недрах Светлоярского месторождения, расположенного рядом с предприятием.

На промышленной площадке завода «Каустик», ввели в строй девятое предприятие — ООО «АКСОН»: с июня оно начало заниматься производством твердого хлорида натрия высокой очистки, или пищевой солью «Экстра». Продукция будет интересна российскому и зарубежному потребителю.

На новом производстве создано 70 рабочих мест, рассол природной поваренной соли привозят из Светлоярского месторождения. Развитая инфраструктура для добычи и переработки сырья, и в целом высокий спрос на продукт обусловили создание нового предприятия. В последние годы потребление соли возросло в ЖКХ и энергетике, при этом импорт продукта в Россию ограничен.

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Также на предприятии есть площадка по выпуску оксида и гидроксида магния. Производство работает уже пять лет, в прошлом году здесь наладили выпуск поверхностно-модифицированного гидроксида магния мощностью 10 тысяч тонн в год. Продукция используется в производстве композитов, батарей для телефонов и планшетов, аккумуляторов для электромобилей, кабельной продукции для автомобилей.

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Сейчас на предприятии задействованы порядка семи тысяч человек, производство продолжит развиваться, будут созданы дополнительные высокооплачиваемые рабочие места. При помощи господдержки будет создано новое производство оксида магния в дополнение к уже существующим мощностям.

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С 2014 года в регионе действуют 17 новых индустриальных предприятий, модернизировано 48 площадок. Общая сумма инвестиций превысила 182 миллиарда рублей, при этом господдержка составила 22,4 миллиарда рублей. В планах до 2023 года - реализация еще 35 индустриальных проектов на сумму более 184 миллиардов рублей.

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