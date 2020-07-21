В Волгограде запущено производство поваренной соли
Инвестпроект общей стоимостью 700 млн рублей реализован в южной промзоне города. Проектная мощность новой линейки — 80 тысяч тонн соли в год, сырье добывается в недрах Светлоярского месторождения, расположенного рядом с предприятием.
На промышленной площадке завода «Каустик», ввели в строй девятое предприятие — ООО «АКСОН»: с июня оно начало заниматься производством твердого хлорида натрия высокой очистки, или пищевой солью «Экстра». Продукция будет интересна российскому и зарубежному потребителю.
На новом производстве создано 70 рабочих мест, рассол природной поваренной соли привозят из Светлоярского месторождения. Развитая инфраструктура для добычи и переработки сырья, и в целом высокий спрос на продукт обусловили создание нового предприятия. В последние годы потребление соли возросло в ЖКХ и энергетике, при этом импорт продукта в Россию ограничен.
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Также на предприятии есть площадка по выпуску оксида и гидроксида магния. Производство работает уже пять лет, в прошлом году здесь наладили выпуск поверхностно-модифицированного гидроксида магния мощностью 10 тысяч тонн в год. Продукция используется в производстве композитов, батарей для телефонов и планшетов, аккумуляторов для электромобилей, кабельной продукции для автомобилей.
Сейчас на предприятии задействованы порядка семи тысяч человек, производство продолжит развиваться, будут созданы дополнительные высокооплачиваемые рабочие места. При помощи господдержки будет создано новое производство оксида магния в дополнение к уже существующим мощностям.
С 2014 года в регионе действуют 17 новых индустриальных предприятий, модернизировано 48 площадок. Общая сумма инвестиций превысила 182 миллиарда рублей, при этом господдержка составила 22,4 миллиарда рублей. В планах до 2023 года - реализация еще 35 индустриальных проектов на сумму более 184 миллиардов рублей.
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