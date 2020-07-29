Крупная партия пожарных автомобилей на шасси КАМАЗ поставлена в Туркменистан

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Крупная партия пожарных аварийно-спасательных автомобилей на полноприводном шасси КАМАЗ-43118 поставлена для эксплуатации в Службу пожарной безопасности Туркменистана.

Пожарные автомобили поставлены в рамках подписанного в 2019 году Соглашения о сотрудничестве между ПАО «КАМАЗ» и Агентством «Туркменавтоулаглары» Министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана, целью которого является укрепление сотрудничества в сфере поставок и технической поддержки автотранспортной техники марки КАМАЗ в Туркменистане. Соглашением оговорена поставка автотехники КАМАЗ различного назначения в количестве 1982 единиц в период с 2019 по 2021 год. В этот раз осуществлена поставка 47 из 74 пожарных автомобилей. Техника будет использоваться пожарными частями Государственной службы пожарной безопасности Туркменистана.

Спецнадстройка, установленная на шасси КАМАЗ-43118, изготовлена официальным партнёром автогиганта — Уральским заводом пожарной техники (г. Миасс). Пожарные автомобили оснащены цистерной объёмом восемь кубометров и предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя. Техника применяется как самостоятельная боевая единица или как насосная установка при работе в «перекачку» с одной или несколькими автоцистернами при тушении пожаров водой, воздушно-механической пеной в населённых пунктах и на промышленных объектах. Благодаря полноприводному шасси КАМАЗ-43118, пожарные машины могут эксплуатироваться по дорогам всех видов и бездорожью.

Туркменистан является одним из основных экспортных рынков «КАМАЗа».С 2006 года в эту страну поставлено около 9000 ед. техники КАМАЗ. В июле 2008 года в г. Ашхабад был торжественно открыт Учебно-сервисный центр КАМАЗ, который остаётся одним из крупных сервисных центров в регионе по своему функциональному назначению. Помимо поставки техники нового поколения и её полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, здесь проходят обучение туркменские специалисты, проводятся презентации новых моделей автомобилей.