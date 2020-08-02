Российский завод дорожной техники выпустил новые модели спецтехники

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В июне 2020 года курганский завод дорожной техники «Регион 45"представил 2 новых модели дорожной техники.

18 июня пресс-служба завода сообщила о выпуске для МЧС республики Дагестан машины для дезинфекции дорог «ШТОРМ» цистерной объёмом 6 000 л на шасси КАМАЗ, с радиусом распыления вещества до 100 метров.

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23 июня пресс-служба завода сообщила о начале выпуска новой модели автогудронатора с масляной системой разогрева, емкостью цистерны для битума 3000-10000 л. и максимальной шириной розлива 4 метра.

В настоящий момент завод выпускает 13 моделей готовых автогудронаторов на шасси КАМАЗ, ГАЗ, ISUZU, Фотон, 2 модели быстросъемных, а также прицепной.