На СЗ «Адмиралтейские верфи» заложен большой морозильный траулер «Капитан Мартынов» проекта СТ-192

5 августа 2020 года На АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) состоялась церемония закладки четвертого в серии большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Мартынов».

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Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Траулер оснастят новейшим оборудованием для безотходной переработки и заморозки рыбы; хранению и транспортировке ее в порт; получению рыбьего жира, икры минтая, фарша и рыбной муки. На судне будут функционировать рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, мощности которых позволят заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

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Судно оснастят современным траловым оборудованием и средствами механизации орудий лова; поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых приборов. Также траулер будет оснащен инновационной электроэнергетической установкой с «плавающей» частотой электросети, которая позволит в режиме траления эффективно использовать валогенератор на сниженных оборотах главного двигателя, что обеспечит значительную экономию топлива.

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Основные технические и технико-эксплуатационные характеристики траулера СТ-192: дедвейт — 5 700 тонн; вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108,20 м; ширина — 21,00 м; осадка — 8,35 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15 узлов.

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