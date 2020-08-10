В Забайкалье началась разработка крупнейшего в России месторождения меди

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Байкальская горная компания (БГК, входит в USM Holdings) с опережением сроков приступила к разработке Удоканского месторождения меди на севере Забайкальского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба БГК.

«Байкальская горная компания приступила к горно-капитальным работам с попутной добычей руды на карьере Западный на Удоканском месторождении меди. Разработка двух участков карьера предусмотрена в рамках первой очереди проекта освоения Удокана», — говорится в сообщении.

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Его освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.

Ранее в технологический проект освоения месторождения внесли изменения в части переноса сроков начала горно-капитальных работ с 2021 года на 2020 год. Эти изменения утверждены по итогам заседания центральной комиссии по разработке твердых полезных ископаемых федерального агентства по недропользованию.

Горно-капитальные работы предусматривают «вскрытие» Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ с поверхности к залежам полезных ископаемых. Фактически мы начинаем добычу — это событие, которого отрасль ожидала 70 лет с момента открытия. Во время подготовительных работ на Западном до ввода карьера в эксплуатацию планируется добыть более 1,1 млн тонн руды.

Горно-капитальные работы на карьере Западный будут вестись в строгом соответствии с планом развития горных работ, требованиями маркшейдерских инструкций и указаниями геологической службы БГК. В соответствии с планом объем работ в 2020 году составит 335 тыс. тонн попутной руды и 808 тыс. кубометров скальных пород. Добыча руды будет осуществляться с применением тяжелых экскаваторов.