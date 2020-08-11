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Образование

Новости математических олимпиад

Сборная России заняла абсолютное первое место на IX Европейской девичьей математической олимпиаде

В этом году олимпиада была организована в Нидерландах и прошла в он-лайн формате.

В соревновании приняли участие школьницы из 53 стран Европы и мира. По его итогам россиянки стали первыми в общекомандном зачете.

Золото завоевали: Розалина Миргалимова из Казани, москвичка Елизавета Неустроева и Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга. Ралина Юсупова из Казани стала обладательницей серебра. Руководили командой Алина Сафиуллина, Ольга Нечаева и Кирилл Сухов.

Состязание проводится ежегодно с 2012 года для девушек школьного возраста. В состав команд входят до четырех участниц. Следующая олимпиада пройдет с 9 по 15 апреля 2021 года в Грузии.

Достижения:

https://www.egmo.org/countries/country49/

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2016 г. 1 место

2017 г. 3 место

2018 г. 1 место

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Станислав Крымский из Санкт-Петербургского государственного университета стал абсолютным чемпионом мира на Международной студенческой олимпиады по математике IMC

https://www.imc-math.org.uk/

Индивидуальные результаты

Командные результаты

1.Национальная сборная Израиля по математике

2.СПбГУ

3.Физтех

22.ВШЭ.Филиал Санкт-Петербург
Источник: https://olimpiada.ru/news/18318

олимпиада, образование, математика
  • SergeySeverny SergeySeverny
    11.08.2006:05:51

    молодцы!!!+10500

    девчонки наше всё!!!

    #1205496
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.08.2008:35:45

    Привет. С возвращением!

    #1205498
  • Нет аватара vlTepes
    11.08.2009:25:29

    Агаханову ура!

    Назар Хангельдыевич подготовил отлично команду.

    Как всегда, впрочем.

    #1205504
    • Нет аватара Zappa
      11.08.2012:18:52

      Девчёнки молодцы!!!

      Вы абсолютно правы что указали на непосредственных наставников наших девушек. Как правило они остаются в тени и известны узкому кругу причастных. На слуху одни руководители. Функция которых, как правило ограничивается отбором. Но со всем уважением к Агаханову, он участвовал в подготовке только половины команды и упоминать его как единственного причастного как минимум некорректно. К сожалению, я точно не знаю кто воспитал Елизавету Неустроеву, но Таисию Коротченко подготовили Сергей Рукшин, Мария Суслина, Александр Кузнецов. Сергей Рукшин подготовил не один десяток победителей IMO. Самый яркий из его учеников — Григорий Перельман.

      #1205514
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