Ленинградский племхоз имени Тельмана запустил доильный зал на молочном комплексе

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Новый доильный зал типа «карусель» в племхозе имени Тельмана рассчитан на 60 голов одновременного доения. Одну дойку обслуживают 4 оператора. Комплекс позволяет сократить скорость доения одного животного и производить дойку три раза в сутки.

Стоимость оборудования и реконструкции помещений составила 65 млн рублей.

Хозяйство планирует увеличить производство молока в сутки с 30 до 42 тонн и поднять молочную продуктивность коров в хозяйстве с 8 до 10 тыс. тонн в год.

Племхоз имени Тельмана — один из якорных поставщиков молока для детского питания

АО «Племхоз имени Тельмана», расположенный в Тосненском районе Ленинградской области, является племенным заводом по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Дойное стадо хозяйства насчитывает 1320 голов КРС, продуктивность по итогам 2019 года — 8696 кг. Производство молока за семь месяцев 2020 года увеличилось на 165 тонн (+2,3%), молочная продуктивность коров — на 10,9%.

С начала года хозяйства Ленинградской области показывают рост производства молока на 6%. Произведено 328,8 тыс. тонн продукции.