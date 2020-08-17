Новое оборудование для аддитивного производства запущено на «ОДК-Сатурн»

© naukatehnika.com

В ПАО «ОДК-Сатурн» (Ярославская обл.) в рамках инвестиционного проекта «Развитие аддитивных технологий в АО «ОДК» введены в эксплуатацию три новейших установки послойного селективного лазерного сплавления металлических порошков с габаритами рабочей зоны от 250 до 400 мм. В настоящее время аддитивные технологии используются в производстве практически всей линейки продукции, выпускаемой «ОДК-Сатурн».

Внедрение нового оборудования позволяет значительно расширить возможности опытного производства «ОДК-Сатурн» по разработке и внедрению деталей и сборочных единиц (ДСЕ), спроектированных специально под изготовление аддитивными технологиями, а также удвоить их объем.

Центр аддитивных технологий, расположенный на территории опытного завода ПАО «ОДК-Сатурн», ежегодно увеличивает объемы и номенклатуру разрабатываемых деталей.

При производстве деталей с применением аддитивных технологий, по сравнению с традиционными технологиями, существенно сокращается время изготовления ДСЕ и уменьшаются затраты на технологическую подготовку производства. Внедрение аддитивных технологий в производственный цикл позволяет предприятию успешно выполнять стоящие перед ним задачи и обеспечивает значительное сокращение сроков выхода на рынок новой продукции.

«В рамках проекта «Аддитивные технологии в АО «ОДК», направленного на реализацию стратегической задачи по сокращению сроков разработки, стоимости освоения и вывода на глобальный рынок высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, − отмечает заместитель главного инженера опытного завода по аддитивным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн», руководитель проекта «Аддитивные технологии в АО «ОДК» Денис Федосеев, − активно ведутся работы по организации на предприятиях контура проекта R&D-центров аддитивных технологий, включающих в себя взаимосвязанные структуры: конструкторско-технологические плато, исследовательские и опытные участки аддитивного производства. Формируемые центры оснащаются необходимым оборудованием для проведения работ по проектированию и изготовлению опытных деталей газотурбинных двигателей, проведению испытаний и внедрению их в конструкцию».