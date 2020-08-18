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Транспорт и логистика

На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

 © nso.ru

Новый железнодорожный вокзал открыли на станции Убинской в Новосибирской области. Здание построили с той стороны дороги, которая удобна для жителей района. Власти скоро завершат ремонт и примыкающей к вокзалу улицы. Всего на строительство потратили 153,2 млн рублей. Здание проектировали и возводили два года. Заказчик строительства — Западно-Сибирская дирекция по капитальному строительству «Российских железных дорог», сообщает пресс-служба областного правительства.

Станция Убинская находится в одноименном селе в 210 километрах от Новосибирска на Транссибирской магистрали. Рядом проходит федеральная трасса Р-258 «Байкал». Вокзал на Убинской стал вторым вокзальным комплексом, реконструированным в этом году в рамках обновления железнодорожной инфраструктуры региона. В конце июля принял первых пассажиров вокзал в селе Сокур Мошковского района. До конца года новые комплексы откроются в Чанах и Татарске. В развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области РЖД инвестировали в прошлом году 13,6 млрд рублей.

 © nso.ru

 © nso.ru

 © nso.ru
Источник: https://www.nso.ru/news/42539

Новосибирская область, вокзалы России, РЖД
  • Нет аватара treins
    18.08.2013:30:17

    жуть

    #1206226
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    18.08.2013:35:02

    Ну почему, смотрится прикольно.

    Советская урбанистика?

    И, наверное, в любом случае лучше того, что здесь было.

    #1206227
  • Нет аватара ressen
    18.08.2020:03:55

    РЖД меня поражает,они могут либо отреставрировать/перестроить вокзал в нечто прекрасное,либо в нечто ужасное,золотой середины у РЖД как-то не видно)

    #1206256
    • Нет аватара treins
      18.08.2020:37:31

      Да, у РЖД может быть шедерв, а может быть жуткий трэш. Где-то профи работают, а где-то сомнительные личности, которые даже нормального подрядчика найти не могут

      #1206259
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