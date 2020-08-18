На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

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Новый железнодорожный вокзал открыли на станции Убинской в Новосибирской области. Здание построили с той стороны дороги, которая удобна для жителей района. Власти скоро завершат ремонт и примыкающей к вокзалу улицы. Всего на строительство потратили 153,2 млн рублей. Здание проектировали и возводили два года. Заказчик строительства — Западно-Сибирская дирекция по капитальному строительству «Российских железных дорог», сообщает пресс-служба областного правительства.

Станция Убинская находится в одноименном селе в 210 километрах от Новосибирска на Транссибирской магистрали. Рядом проходит федеральная трасса Р-258 «Байкал». Вокзал на Убинской стал вторым вокзальным комплексом, реконструированным в этом году в рамках обновления железнодорожной инфраструктуры региона. В конце июля принял первых пассажиров вокзал в селе Сокур Мошковского района. До конца года новые комплексы откроются в Чанах и Татарске. В развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области РЖД инвестировали в прошлом году 13,6 млрд рублей.

© nso.ru

© nso.ru

© nso.ru