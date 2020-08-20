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Экспорт

Завод спецтехники «ГИРД» осуществил очередную экспортную поставку своих спецмашин

 © gird.ru

Заводом спецтехники «ГИРД» из Челябинской области, под индивидуальные задачи Заказчика, разработаны, произведены и переданы Транспортно-бытовые машины ТБМ на шасси КамАЗ 43118 в количестве 12 единиц в адрес лесного хозяйства Алматинского района Республики Казахстан.

Транспортно-бытовые машины ТБМ на шасси КамАЗ 43118 предназначены для транспортировки, а также комфортного временного проживания и отдыха вахтовых и рабочих бригад до 6 человек в полевых условиях.

Кузова-фургоны автомобилей выполнены по бескаркасной технологии из сэндвич-панелей собственного производства. Фургоны оборудованы входной дверью, расположенной на задней панели, с фиксатором открытого положения и выдвижной раскладной лестницей, открывными окнами. В салоне ТБМ компактно разместились диваны-рундуки с откидными спальными полками, стол откидной обеденный, вешалки для одежды. В бытовой части отсека расположен умывальник с подогревом воды, стол-тумба, на котором разместилась двухконфорочная газовая плита. Комфортный климат в салоне поддерживают тосольный отопитель и твердотопливная печь.
Источник: https://gird.ru/o-kompanii/novosti/...v-adres-zarubezhnogo-goszakazchika/

ГИРД, Казахстан, спецтехника
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