В Смоленской области Кардымовский завод напитков наладил линию ПЭТ-кег и экспорт в шесть стран

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Действующий в Кардымовском районе Смоленской области завод напитков «Варница» в этом году поставил свою продукцию в шесть государств, в том числе европейских, а также наладил розлив продукции на собственной линии тары из полиэтилентерефталата.

Гендиректор компании Александр Егоров рассказал, какие изменения произошли на заводе.

«Думаю, ключевым моментом для нас стало расширение рынков сбыта как внутри страны, так и за рубежом. В этом году завод наладил поставки в Таиланд, заключил несколько контрактов с крупными постоянными покупателями в Китае, получил сертификат соответствия для экспорта продукции в Израиль, также организовал пробные поставки в Европу — Испанию, Польшу, Германию, — пояснил руководитель предприятия. — Сегодня мы производим широкий ассортимент товаров, которые пользуются спросом у потребителей — это, в том числе, безалкогольные напитки: квас, лимонады, питьевая вода».

Александр Егоров также рассказал об инновационной линии розлива в пластиковые кеги (ПЭТ-кеги) собственной разработки, которые выдуваются из готовых, предварительно разогретых преформ на специальной машине. Благодаря своим характеристикам и экономическим показателям ПЭТ-кеги пользуются большим спросом — завод уже заключил несколько договоров на поставку пустых кегов для сторонних производителей, которые используют такую тару для розлива собственных напитков.

«Отмечу, что это универсальная тара, которая позволяет хранить как пищевую продукцию, так и непищевую. Весной этого года во время пандемии коронавируса „Варница“ отработала механизм наполнения ПЭТ-кегов антисептическими растворами, что позволило сделать процесс обработки помещений проще и экономичнее, так как дезинфектант используется непосредственно из этой тары, нет необходимости переливать его в более мелкие ёмкости. В настоящее время предприятие использует такой способ для дезинфекции собственного грузового транспорта», — рассказал гендиректор завода.

Вдобавок, на заводе практически полностью смонтировали и подготовили к запуску линию розлива в жестяные банки, добавил Александр Егоров:

«Такая тара — новый для нас вид упаковки, который позволит удовлетворить дополнительный спрос конкретной категории потребителей, а также увеличить нашу продуктовую линейку».

«Что касается персонала, то на заводе трудится более 500 человек — это жители Кардымова, Ярцева и Смоленска. Мы стараемся создать для сотрудников максимально комфортные условия работы, предоставляем полный соцпакет. На территории завода функционирует собственная столовая, что позволяет нам обеспечивать персонал бесплатными горячими обедами. В дополнение к этому, у нас есть служебные автобусы, которые осуществляют доставку работников на предприятие, а после завершения рабочего дня — обратно домой», — объяснил руководитель предприятия.

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