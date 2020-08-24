«Калашников» представил новое судно на воздушной подушке «Хаска 10»

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Группа компаний «Калашников» представила судно на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10» для гражданского применения с полезной нагрузкой 10 тонн. Строительством судна занималось ООО «Рыбинская верфь», входящее в ГК «Калашников».

Грузопассажирский паром предназначен для осуществления круглогодичных транспортных операций в мелководной части северных морей и труднодоступных районах крайнего севера. Применение гибких скегов позволяет по сравнению с другими СВП повысить экономичность и управляемость, при сохранении характеристик амфибийности, мореходности и ходкости.

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«Хаска-10» создана в рамках государственной программы Министерства промышленности и торговли РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы. Реализация данного проекта в недалёком будущем внесёт свой существенный вклад в развитие транспортной системы труднодоступных социально-значимых регионов РФ — это бассейны сибирских, дальневосточных рек и рек Волго-Камско-Балтийского региона.

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Длина «Хаски 10» составляет 20,8 метра, ширина — 12,5 метра, высота — 7,4 метра. Полное водоизмещение — 45 тонн. Судно на воздушной подушке оснащено двумя двигателями, развивающими максимальную мощность 1500 л.с. каждый. Максимальная скорость хода 40 узлов, дальность плавания — 400 миль.