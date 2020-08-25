Технология резидента «Сколково» по распознаванию лиц признана лучшей в мире

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Резидент Фонда «Сколково» компания VisionLabs, третий раз подряд подтвердила репутацию одного из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения по итогам независимого тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Представленное решение VisionLabs стало лучшим сразу в нескольких категориях:

Visa — студийное фото на документы;

Border — снимки, сделанные при прохождении паспортного контроля в аэропорту;

Visaborder — сравнение изображений двух предыдущих категорий;

Mugshot — «полицейское фото», портрет для какой-либо картотеки.

Рейтинг NIST — наиболее авторитетный источник эффективности мировых систем распознавания.

Работа решений проверяется на многомиллионной закрытой базе фотографий, что позволяет получить объективные результаты.Национальный институт стандартов и технологий был основан в 1901 году и сейчас входит в состав Министерства торговли США. Ежегодно институт проводит добровольную независимую сертификацию технологических компаний со всего мира. Таким образом определяются лучшие разработчики в различных областях науки и техники, в том числе в информационных технологиях, к которым относятся и биометрические исследования, в частности распознавание лиц.

Тестирование, как добавили в фонде, проводится на нескольких типах изображений — от эталонных фотографий на документы до снимков с веб-камер или телефонов. Главная цель — определить наиболее универсальные алгоритмы распознавания лиц, которые одинаково успешно работают в самых разных сценариях применения.

По результатам исследований, скорость распознавания алгоритмов VisionLabs в 1,5 раза выше, чем у всех вендоров, представленных в топе рейтинга. Помимо этого, за счет высокой оптимизации архитектуры нейронных сетей и эффективного хранения биометрических шаблонов решения компании требуют в четыре раза меньше памяти на стороне клиента. Это особенно важно при работе с большими базами данных банков, транспортных и промышленных инфраструктурных предприятий.

Проведенные тесты также доказали, что алгоритмы VisionLabs эффективно работают на фотографиях любых расовых групп и могут успешно применяться по всему миру. Всего в тестировании участвовали разработки более 140 ведущих компаний со всего мира. По словам основателя и председатель правления VisionLabs Александра Ханина, в этом году весь мир, в том числе IT сфера, столкнулся с новыми вызовами — разработать решения для борьбы с распространением коронавируса. И биометрические продукты VisionLabs также выступают важным инструментом защиты здоровья и безопасности людей.