Крупнейшие проекты в молочной отрасли. Обзор строительства

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В России продолжается реализация ряда крупных проектов в молочной промышленности. В обзор включены крупнейшие объекты с инвестициями более 1 млрд рублей.

В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 12 крупных объектов:

1. Больше всего инвестиционных проектов у крупнейшего производителя молока в России — агрохолдинга «Эконива». Группа компаний в настоящее время ведёт активное строительство 8 объектов:

— в Московской области заканчивается строительство молочного комплекса «Бортниково» в Ступинском районе стоимостью 3,9 млрд рублей. Открытие фермы на 3,6 тыс. коров и площадки для выращивания молодняка на 5,1 тыс. голов запланировано к концу 2020 года. На комплексе также предусмотрены площадки для выращивания телят молочных пород на 5 тыс 100 головПредполагается создать 120 новых рабочих мест.

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— в Воронежской области ведётся строительство 4 молочных комплексов: в Бобровском, Бутурлиновском, Лискинском районах общей стоимостью 12 млрд рублей. Общее поголовье фуражных коров составит не менее 13,2 тыс. голов. Годовое производство молока запланировано в объёме 67 тыс. тонн. Комплексы в Бобровском и Бутурливновском районах планируется запустить в этом году.

— завершается строительство молочного комплекса «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе Башкирии. Комплекс при выходе на полную мощность будет содержать стадо на 2800 голов и 3500 голов молодняка. Предприятие будет производить 80-90 тонн молока в сутки и обеспечит более 100 рабочих мест.

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В настоящее время на комплексе содержится более 1000 голов КРС, в декабре прошлого года запущена первая доильная карусель.

— также близок к запуску молочный комплекс «Наратлы» в Татарии. Он рассчитан на 3 550 голов дойного стада. Оставшееся от прежних хозяйств дойное поголовье благодаря качественному кормлению, современной технологии содержания животных и эффективному менеджменту уже прибавило в надоях на три литра от каждой бурёнки ежесуточно. Но это поголовье постепенно заменят породистым скотом, который будет завозиться планомерно, по мере создания современных ферм. Часть «переселенцев» из Воронежской области уже обживает новые помещения.

2. ГК «Залесское молоко» заканчивает строительство молочного комплекса в Калининградской области, рассчитанного на содержание 3,9 тыс. голов дойного стада и 3,4 тыс. молодняка. С выходом на проектную мощность комплекс будет поставлять на перерабатывающий завод 100 тонн молока в день.

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Запуск запланирован на 3 квартал этого года.

3. Агрохолдинг «ОХОТНО» ведёт строительство в Брасовском районе Брянской области животноводческого комплекса молочного направления стоимостью 3,3 млрд рублей. Здесь будут содержаться 3 600 коров со шлейфом молодняка. После выхода на полную мощность комплекс будет производить более 36 тысяч тонн молока в год.

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Комплекс расположится на участке размером более 55 гектаров, из которых 12 гектаров отведены под 14 корпусов для содержания КРС.

На данной ферме будут использоваться самые современные технологические решения: доильный зал типа «Карусель» на 100 мест, беспривязное содержание, скреперные установки автоматического навозоудаления, поилки с подогревом, вентиляционные шторы с электроприводом для контроля микроклимата, автоматическая система смыва навоза, насосы откачки навоза из КНС в лагуну, а также сепарация навоза.

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С введением в строй животноводческого комплекса на нем смогут трудиться более 100 местных жителей.

4. ООО «Экоферма «Дубровское» завершает строительство в Киясовском районе Удмуртии производственного молочного комплекса стоимостью 2,9 млрд рублей.

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Первым введённым объектом стал зерносушильный комплекс производительностью 30 т/час, он запущен в начале июня.

Запуск молочно-товарной фермы на 1200 голов планируется в конце августа, разводить тут будут две североевропейские красные молочные породы коров — 50% поголовья будет представлена красной датской, другая половина — финской айрширской.

В конце сентября должен заработать цех по переработке молока с сыроварней, а в конце октября на предприятии заработает и козоводческая ферма на 1000 коз.

5. Холдинг «Комос Групп» осуществляет второй этап модернизации Казанского молочного комбината. Стоимость этапа работ составит до 1 млрд рублей.

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Комбинат вдвое увеличит производственные мощности — до 1 тыс. тонн переработанного молока в сутки. В течение года в цехах будет установлено две новые стаканчиковые и фасовочные линии, расширен участок ферментации, модернизированы творожный участок и аммиачная холодильная установка.

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Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.

6. «Озерецкий молочный комбинат» планирует к концу 2020 года запустить в селе Озерецкое Московской области первую очередь завода по производству сыра. Объявленная стоимость проекта 1,9 млрд рублей. Общий объём переработки молока в сутки составит 300 тонн. В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Идут отделочные работы.

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В новом комплексе будет запущено четыре линии по производству мягких сыров: сливочные, фетта, моцарелла, сулугуни, брынза рассольная.

На работу планируется принять более 200 жителей Дмитровского района Подмосковья.

Ещё 10 крупных молочных комплексов предположительно войдут в строй в следующем году:

7. ГК «АгроПромкомплектация» ведёт строительство 3 комплексов в Железногорском и Дмитриевском районах Курской области с общим объёмом инвестиций 15 млрд рублей.

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Возведение всех молочных комплексов КРС проходит в штатном режиме согласно плановому графику. На данный момент в завершающей стадии находятся земляные работы. Полным ходом идет монтаж фундаментов под корпуса зданий. Уже готовится к сдаче первая очередь силосно-сенажных траншей, которые будут использоваться для создания кормовой базы будущих животноводческих объектов.

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Официальный запуск новых молочных комплексов КРС в Курской области намечен на июль 2021 года.

8. Агрохолдинг «Степь» надеется запустить 2 молочные фермы в Краснодарском крае и комплексы в Ставропольском крае и Ростовской области.

Молочно-товарная ферма вблизи Сальска со стадом в 7 тыс. коров станет крупнейшей на территории Ростовской области. Строительство позволит создать в регионе 150 новых рабочих мест и обойдётся в 2 млрд рублей.

Общая сумма инвестиций агрохолдинга «Степь» в 4 проекта составит более 12 млрд рублей. Суммарная мощность производства при выходе на запланированные мощностьи достигнет 120 тыс. тонн молока в год.

9. Также на Юге «Кавказское здоровье» ведёт строительство в пос. Ойсхара Чечни строительство молочно-товарного комплекса стоимостью 1,5 млрд рублей. Комплекс на 1200 дойных коров должен обеспечить производство 10 тысяч тонн молока и 380 тонн говядины в год.

10. В Краснотуранском районе Красноярского края предприятие «Тубинск» ведёт строительство животноводческого комплекса производительностью 16,2 тыс. тонн молока в году. Инвестиции в проект предполагаются на уровне 1,9 млрд рублей.

11. Начато строительство молочно-товарного комплекса в Азнакаево в Татарстан. АО «Агросила» вложит в проект 1,2 млрд рублей. Мощности комплекса «Азнакай» рассчитаны на содержание 2,4 тыс. коров и производство 50 тонн молока в сутки. Параллельно со строительными работами на территории будущего предприятия началась заготовка кормов. Общий их объем превысит 200 тыс. тонн.

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https://www.apkholding.ru/news/6098/

https://www.dairynews.ru/news/stroitelstvo-pervoy-ocheredi-zavoda-po-proizvodstv.html

http://new.uralbiovet.ru/v-udmurtii-zapuskaetsya-krupnoe-eko-proizvodstvo-na-baze-ooo-ekoferma-dubrovskoe/

https://tass.ru/ekonomika/5675675

https://www.ohotnovdom.ru/company/news/stroitelstvo_krupneyshego_zhivotnovodcheskogo_kompleksa_molochnogo_napravleniya_v_bryanskoy_oblasti/

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/semenovo-makarovo-ehkoniva.html