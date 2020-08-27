В Татарстане открыт оптово-распределительный центр «Елабуга»

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Оптово-распределительный центр «Елабуга» построен компанией «Ромекс-Кубань» для компании Х5 Ритейл Груп. Этот центр предназначен для хранения прежде всего продуктов питания и всех потребительских товаров. Объем инвестиций в проект составляет 980 млн. рублей. Здесь будет создано 250 новых рабочих мест. Компания Х5 в Татарстане имеет более 700 магазинов, почти 100 поставщиков из Татарстана сегодня работают с Х5. На их долю в розничном обороте приходится 33%.

Мощности нового распределительного центра позволяют обрабатывать до 2,5 тыс тонн груза в сутки и обслуживать около 600 торговых объектов в Татарстане и соседних регионах.

Большую помощь в строительстве Центра оказал Фонд развития моногородов. Еще один комплекс компании Х5 построен в Зеленодольском районе. Он был открыт в ноябре 2019 года. Компания Х5 обеспечивает работой и стабильной зарплатой около 11 тыс. человек.

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