«Россети» завершили проект по обеспечению электроснабжения строящегося Амурского ГПЗ

«Россети завершили мероприятия в рамках электроснабжения Амурского ГПЗ — к ЕНЭС подключена Свободненская ТЭС», — сообщает телеграмм-канал электросетевого холдинга.

Cтоимость проекта составила 1,8 млрд рублей.

Новый ГПЗ «Газпрома» будет получать электроэнергию от двух независимых источников: собственной электростанции «Свободненская» и объектов «Россети ФСК ЕЭС». Это «гарантирует непрерывный цикл производства.

В целом в рамках проекта «Россети ФСК ЕЭС» были построены ЛЭП общей протяженностью 90 км, смонтировано 289 опор, возведен 800−метровый спецпереход через реку Зея.

Трассы ЛЭП проходят через районы, подтопляемые во время паводка. Поэтому опоры высотой до 41 м установлены на винтовые свайные фундаменты глубиной до 10,8 м. Для защиты от коррозии применены современные полимерные составы.

Амурский ГПЗ будет перерабатывать газ, поступающий по системе «Сила Сибири». Ранее «Россети» обеспечили электроснабжение четырёх компрессорных станций газопровода и приёмо-сдаточного пункта Чаяндинского месторождения. В 2020 году будет произведено технологическое присоединение еще трёх компрессорных станций. Создание схемы внешнего электроснабжения «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье будет полностью завершено в 2022 году.