В Тульской области введён в эксплуатацию крупный тепличный комплекс

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ГК «Эко-Культура» запустила вблизи пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области первую очередь тепличного комплекса «Тульский» площадью 26 га.

Инвестиции в строительство и оборудование первой очереди составили 7,68 млрд рублей. Создано 400 новых рабочих мест.

Зимой здесь сняли первый урожай огурцов — более 4000 тонн. Сейчас комплекс готовят к «заселению» рассадой томатов.

В тепличном хозяйстве установлена автоматизированная система управления новейшего поколения, которая гарантирует создание идеального микроклимата для выращивания овощных культур. Уровень досвечивания, режим влажности и температуры, содержание углекислоты и периодичность внесения удобрений — все эти параметры регулируются центральным компьютером, а оператор просто контролирует систему.

© invest-tula.com

Томаты выращивают годовым циклом. За цикл 2020-2021 года в первой очереди теплицы планируется вырастить 14 000 тонн томатов.

Запуск второй очереди тепличного комплекса в 26 га позволит вырастить еще 18 тыс. тонн томатов и 2 тыс. тонн огурцов. Строительство уже начато за счет собственных средств холдинга. Сдача второй очереди намечена на июнь 2021 года.

Третья очередь — в стадии проектно-изыскательских работ. Целиком тепличный комплекс будет занимать 78 га, а выпуск продукции возрастёт до 62 445 т овощей ежегодно.

Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. В муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района Тульской области под проект выделили земельный участок площадью 160 га. Планируется, что общий объём финансирования превысит 24 млрд руб.

«Эко-Культура» — один из лидеров по производству овощей закрытого грунта в России. Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. По данным компании «Технологии Роста» «Эко-Культура» занимает первое место в стране по производству томатов.

На сайте холдинга говорится, что в его состав входят тепличные комплексы общей площадью 233,26 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской и Ленинградской областях, цеха по фасовке овощей, распределительные центры, подразделение по комплексному снабжению предприятий общественного питания. Согласно планам компании, в 2023 году площади её тепличных комплексов с учётом проектов в России, Казахстане и Узбекистане превысят 1 тыс. га, годовой объём производства составит более 600 тыс. т.

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