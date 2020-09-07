На заводе ОДК-Климов в Петербурге завершена реконструкция испытательной базы

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Проведённая реконструкция позволит в 2021 году на 30% увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500, в том числе на 40% выпуск двигателей ВК-2500ПС-03. Испытательные стенды теперь более приспособлены для проведения современных НИОКР.

В 2018 году в г. Санкт-Петербург, на территории конструкторско-производственного комплекса АО «ОДК-Климов» в г. (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) началась масштабная реконструкция испытательной стендовой базы. В 2020 году ремонтные работы были завершены.

Реконструкция велась за счет средств инвестиционного проекта Госкорпорации Ростех. Модернизация стендов для испытания реактивных двигателей семейства РД-33 производилась за счет собственных средств. Общая сумма затрат — около 2 млрд руб.

«Средства, выделенные Госкорпорацией Ростех, потрачены в полном объеме согласно целевому назначению. Можно говорить о том, что государственные деньги освоены не просто в рамках модернизации испытательной базы ОДК-Климов, а были вложены в совершенствование производства, развитие конструкторской мысли, укрепление независимости страны», — считает исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

Реконструкция велась в здании, где размещаются различные испытательные стенды для газотурбинных двигателей. Реконструкция была обусловлена развитием испытательной базы в рамках увеличения объема выпуска авиационных газотурбинных двигателей и замены инженерных сетей. Работы по реконструкции проводились без остановки текущего производства, испытания двигателей продолжались.

В испытательном цехе ОДК-Климов проводятся все виды испытаний авиационных газотурбинных двигателей, основные из которых: предъявительские, приемо-сдаточные, технологические (квалификационные), в рамках НИОКР — ресурсные и специальные, сертификационные и государственные.

На больших испытательных стендах № 1, № 2 и № 3 проводят все виды ресурсных, специальных испытаний турбореактивных двигателей семейства РД-33 (РД-33, РД-33МК, РД-93) и новых двигателей РД-93МА.

Основные выполненные работы в рамках реконструкции испытательной стендовой базы:

— полная замена инженерных сетей (топливоснабжение, оборотное водоснабжение, вентиляционное оборудование) для обеспечения бесперебойного функционирования расположенных в корпусе пяти стендов для испытаний вертолетных двигателей и трех стендов для испытаний двигателей типа РД-33. Реконструкция систем всасывания и выхлопа проведена в соответствии со всеми современными нормам охраны труда и охраны окружающей среды;

— создан новый участок испытаний агрегатов авиационных двигателей с реконструкцией двух пристроек в северной части корпуса и размещением в нем 14-ти новых и модернизированных испытательных стендов. Это позволило полностью перенести производственную деятельность с площадки на Кантемировской ул., 11 на территорию современного производственно-конструкторского корпуса на ул. Академика Харитона, 8;

— введены в эксплуатацию малые агрегатные стенды с модернизацией и дублированием (маслоагрегат, стартер, топливный коллектор, различные проверки герметичности), что позволило сократить время прохождения цикла комплектации, а также способствовало локализации логистики;

— организован новый участок упаковки авиационных двигателей и соответствующая внутрикорпусная логистика для перемещения двигателей с испытаний на упаковку (теперь двигатели не нужно перемещать через улицу).

Проведённая реконструкция позволит увеличить в 2021 году выпуск двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 на 30%, в том числе на 40% выпуск двигателей ВК-2500ПС-03 согласно текущей потребности рынка на 2021-2023 гг.

На стендах для испытания вертолетных двигателей ВК-2500/ТВ3-117 с даты ввода в эксплуатацию уже проведено более 2500 предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, а также 26 длинноцикловых испытаний (технологические и периодические испытания).

Ввод в эксплуатацию больших стендов № 1, № 2 и № 3 позволит существенно увеличить количество испытаний реактивных двигателей РД-93МА в рамках серийного производства, ускорить проведение ОКР и в дальнейшем полностью выполнить задачи по серийному выпуску этих двигателей в 2021-2022 гг. Количество испытаний двигателей РД-93МА будет увеличено не в ущерб продолжения работ по НИОКР в рамках РД-33МК и подтверждения новых назначенных ресурсов.

Мощности обновленной испытательной базы АО «ОДК-Климов» позволят выполнять испытания новых и будущих разработок предприятия (при дополнительной адаптации под конкретные проекты).

В рамках программы цифровой трансформации ОДК на первый план выводится цифровизация процессов разработки авиадвигателей. Цифровые двойники позволяют создавать максимально точные модели и исключать из процесса разработки нового двигателя многие натурные испытания, а значит удешевлять и ускорять цикл разработки. Натурные испытания требуются в меньших объемах, чтобы подтвердить данные, просчитанные на моделях. В ОДК-Климов работа по созданию цифровых двойников ведется совместно с Центром компетенций НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета «Новые производственные технологии» в рамках проекта по двигателю ТВ7-117СТ-01 для нового пассажирского самолета Ил-114-300.

Для справки:

Всего в состав испытательного комплекса АО «ОДК-Климов» входит:

27 испытательных стендов:

11 стендов для испытаний газотурбинных двигателей — три стенда для испытаний двигателей типа РД-33, — шесть стендов для испытаний турбовальных двигателей, — два стенда для испытаний турбовинтовых двигателей с винтом (включая стенд на территории АРЗ № 218 в Гатчине).

16 стендов для испытаний агрегатов, включая стенд для автономных испытаний коробок самолетных агрегатов и стенд для автономных испытаний воздушных и газотурбинных стартеров.

АО «ОДК-Климов» — предприятие российской двигателестроительной отрасли, занимающееся разработкой, производством газотурбинных двигателей и систем управления для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы, сервисные центры. Предприятием разработаны вертолетные двигатели семейства ТВ3-117/ВК-2500, ВК-2500ПС-03, ТВ7-117 В, самолетные двигатели РД-33, РД-33МК, РД-93 и ТВ7-117С/СМ/СТ и их системы управления. Система менеджмента качества ОДК-Климов сертифицирована по международному стандарту AS 9100:2016.