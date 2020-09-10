В Оренбургской области запущено производство огнезащитного картона на российском оборудовании

© sorochinsk.info

Уникальное производство запущено на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ясный». В индустриальном парке «Оренбургские минералы» ввели в эксплуатацию новую автоматическую линию по выпуску огнезащитного картона. Оборудование, которое прежде в России не производилось, разработало и изготовило предприятие «УралПромМаш» — резидент ТОСЭР.

Новая линия позволяет выпускать в год до 5000 тонн продукции суммарной стоимостью порядка 250 млн рублей. Стоимость проекта, реализованного ясненскими машиностроителями, — миллион евро. Следует отметить, что на этом оборудовании без значительных переделок можно изготавливать также современные кровельные и отделочные материалы.

Владельцем уникальной линии отечественного производства стала компания «МастМастер» — также резидент ТОСЭР «Ясный». Предприятие специализируется на выпуске огнезащитных материалов, красок и мастик. Недавно здесь зарегистрировали новую огнезащитную мастику и краску для повышения безопасности металлических конструкций. Новое производство позволит создать не менее 50 рабочих мест.

В дальнейшем резиденты планируют поддерживать партнерские отношения: это касается гарантийного обслуживания производственной линии, а также закупок оборудования, необходимого для расширения перечня продукции.

В перспективе ясненские машиностроители планируют наладить экспортные поставки нового оборудования в страны Азии и Африки.