В Амурской области через р. Басманка возвели новый мост

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Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии, за достаточно короткий срок, практически за год, строители возвели мостовой переход общей строительной длинной 690 п.метров, который включает железобетонный мост длиной 48,7 метров.

Конструкция нового моста в Селемджинском районе позволит выдерживать высокую интенсивность транспортного потока, тяжеловесных транспортных средств, а также обеспечит качественный беспрепятственный пропуск паводковых вод, а для жителей устойчивое транспортное сообщение.

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Общая протяженность региональной дороги Введеновка — Февральск — Экимчан 498 км и проходит она по трем северным районам Приамурья: Серышевскому, Мазановскому и Селемджинскому району. Из 498 км лишь 18 км в асфальтобетонном исполнении, 5 км в черногравийном и 475 км в гравийном.

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Кстати, интересное фото о том, как раньше делали подходы к мостовым переходам.

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«В северных районах у нас много рек, которые имеют крутой нрав, в период летних дождей очень часто перенасыщаются и размывают участки дорог, а иногда стихийно сносят мосты. Конечно, оперативно организовываются альтернативные или временные проезды для сохранения транспортной доступности населения. Чтобы все отремонтировать и восстановить, необходима федеральная помощь, за счет областных средств существует возможность проводить ремонт и содержание дорог.

Сейчас федеральный центр разработал новую федеральную программу „Мосты и путепроводы“ национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Мы направили в паспорт федерального проекта 453 аварийных и предаварийных моста и строительство 11 путепроводов дорожной сети Приамурья для включения нас в распределение федеральных средств на период до 2035 года», — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области