Сафоновский «Авангард» закупил станки и реконструировал цехи

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Действующее в Сафонове Смоленской области акционерное общество «Авангард» продолжило техническое переоснащение, капитальный ремонт главных цехов, а также открыло в этом году для своих сотрудников центр для занятий физкультурой и спортом.

В 2018 году была проведена реконструкция и техническое перевооружение основных цехов предприятия, приобретено современное оборудование. В частности, установлен новый намоточный станок, использование которого минимизировало время выполнения операций по намотке изделий с 8 часов до 15 минут. Кроме этого, сейчас проводятся пуско-наладочные работы изготовленного по нашему индивидуальному заказу токарно-сверлильного-фрезерного станка для механической обработки изделий.

«Авангард» — стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», одну из крупнейших отечественных интегрированных структур по производству вооружений, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе региональной администрации. Здесь серийно производятся транспортно-пусковые контейнеры и корпусы двигателей твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты для бронетанковой техники, в том числе из композитных материалов.

Одно из направлений работы АО — благотворительная и спонсорская помощь. При поддержке руководства завода на базе местного филиала «Смоленской академии профессионального образования» создали мастерские по компетенциям «Технологии композитов» и «Изготовление изделий из полимерных материалов».