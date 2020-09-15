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Медучреждения

В Псковской области открылись медицинские центры в Пскове и Великих Луках

 © regnum.ru

Два новых многофункциональных медицинских центра начинают работать в Псковской области. Один из них — на 200 мест — расположен в г. Псков, другой — на 100 мест — в г. Великие Луки. Строительство было завершено за 2,5 месяца.

Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч м2. Сотрудники медицинских центров проходили подготовку в Военно-медицинской академии им. Кирова.

Центры оснащены самым современным оборудованием, включая компьютерные томографы, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. В учреждении предусмотрены боксированные палаты с входом с улицы, системы оповещения и видеонаблюдения. «В Псковской области ничего подобного не было», — сообщила главный врач Анастасия Повторейко.

С учетом больниц в Псковской области Министерством обороны в целом по стране уже построено 23 специализированных медицинских центра. Ещё один такой же медцентр в Республике Тыва планируется ввести в строй в конце сентября.

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © regnum.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru
Источник: https://regnum.ru/news/society/3064148.html

новое медучреждение, covid-19, Минобороны, Псковская область
  • user78 user78
    15.09.2019:31:22

       

    Тут список других центров:

    https://sdelano...u/blogs/134585/

    https://sdelano...u/blogs/135396/

    Плюс ещё 8 многофункциональных центров строятся.   

    Отредактировано: user78~20:24 15.09.20
    #1209150
  • Нет аватара termometrix
    15.09.2019:39:12

    На очереди в Туве,Русал строит несколько центров в Сибири,медцентр аналогичный уфимскому строят в Челябинске.Сбербанк тоже строит или уже построил в Тулуне.

    Отредактировано: termometrix~20:40 15.09.20
    #1209153
  • Нет аватара termometrix
    15.09.2019:57:32

    Коэффицент-процент распространения заболеваемости(количество нововыявленных случаев/число тестов) колеблется,но увы снова начал расти,как и ожидалось,а вчера был локальный всплеск смертных случаев,скончалось много людей. Надо быть готовыми ко всему. Впереди длинный сезон ОРВИ. Массовая вакциная против гриппа,имхо,мвозможно понизить риск от заболеваемости от ковид-19 с помощью воздушно-капельный способ передачи.

    Отредактировано: termometrix~20:37 15.09.20
    #1209156
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      15.09.2021:09:31

      а вчера был локальный всплеск смертных случаев,скончалось много людей.

      Вы уверены, что «локальный»?

      #1209170
      • Нет аватара termometrix
        15.09.2023:50:02

        Вы уверены, что «локальный»?

        Нет.Лишь по сравнению с дмумя неделями раньше.

        #1209192
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