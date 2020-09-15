В Псковской области открылись медицинские центры в Пскове и Великих Луках
Два новых многофункциональных медицинских центра начинают работать в Псковской области. Один из них — на 200 мест — расположен в г. Псков, другой — на 100 мест — в г. Великие Луки. Строительство было завершено за 2,5 месяца.
Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч м2. Сотрудники медицинских центров проходили подготовку в Военно-медицинской академии им. Кирова.
Центры оснащены самым современным оборудованием, включая компьютерные томографы, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. В учреждении предусмотрены боксированные палаты с входом с улицы, системы оповещения и видеонаблюдения. «В Псковской области ничего подобного не было», — сообщила главный врач Анастасия Повторейко.
С учетом больниц в Псковской области Министерством обороны в целом по стране уже построено 23 специализированных медицинских центра. Ещё один такой же медцентр в Республике Тыва планируется ввести в строй в конце сентября.
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