В Псковской области открылись медицинские центры в Пскове и Великих Луках

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Два новых многофункциональных медицинских центра начинают работать в Псковской области. Один из них — на 200 мест — расположен в г. Псков, другой — на 100 мест — в г. Великие Луки. Строительство было завершено за 2,5 месяца.

Общая площадь вводимых в строй зданий и сооружений превышает 17 тысяч м2. Сотрудники медицинских центров проходили подготовку в Военно-медицинской академии им. Кирова.

Центры оснащены самым современным оборудованием, включая компьютерные томографы, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. В учреждении предусмотрены боксированные палаты с входом с улицы, системы оповещения и видеонаблюдения. «В Псковской области ничего подобного не было», — сообщила главный врач Анастасия Повторейко.

С учетом больниц в Псковской области Министерством обороны в целом по стране уже построено 23 специализированных медицинских центра. Ещё один такой же медцентр в Республике Тыва планируется ввести в строй в конце сентября.

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