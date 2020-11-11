Новая трасса ЦКАД-3 открыта в Подмосковье
11 ноября в Московской области открыто движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3).
Это самый длинный участок в составе автомагистрали, его длина составила 105 км. Трасса проходит по северо-востоку Московской области, от пересечения со скоростной автодорогой М-11 Москва — Санкт-Петербург на западе до пересечения с автодорогой М-7 «Волга"на востоке области.
Дорога проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Щелковскому и Ногинскому районам, а также по территории городского округа Черноголовка.
Магистраль категории 1А имеет четыре полосы и позволит автомобилистам за один час переезжать с северо-запада на восток Московской области.
В составе объекта построено четыре транспортные развязки, 68 искусственных сооружений, 47 путепроводов и 17 мостов. В строительстве трассы приняли участие более трёх тысяч рабочих и инженеров, было задействовано около 700 единиц техники. Стоимость строительства и оснащения составила 100,8 млрд рублей. Новая трасса адаптирована для движения беспилотного транспорта.
Расчётная скорость движения на участке составляет 110 км в час. Для повышения пропускной способности автомобильной дороги и сокращения времени в пути по ЦКАД-3 предусмотрена система взимания планы по типу «Свободный поток». Стоимость проезда по третьему участку для легковой машины составит 510 рублей, или 4,8 рубля за километр пути, а для грузовой — 1660 рублей, или почти 16 рублей за километр. Скидка по транспондеру составит 50%.
На ЦКАД-3 также внедрена система «Умная дорога», разработанная компанией «Национальная телематическая система». Это технология автоматического управления дорожным движением. Она получает с датчиков и камер информацию об авариях и заторах, скорости и плотности транспортных потоков, появлении на дороге посторонних предметов, пешеходов или животных. Все значимые данные будут выводиться на информационные табло вдоль трассы, а также рассылаться в специальные приложения на смартфоны водителей, уточнили в госкомпании.
Всего на пусковом участке ЦКАД-3, запущенном в ноябре, установлены 72 видеокамеры, 76 детекторов транспорта и 7 динамических информационных табло. Также трассу оснастили 39 знаками переменной информации, 7 метеостанциями и 6 комплексами системы безбарьерной взимания платы. Вместе с этим на этом участке дороги установлены 67 устройств взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой (V2X). Общее число высокотехнологичного электронного оборудования и компонентов, которое смонтируют на ЦКАД, превысил 1 тыс. единиц.
До конца года планируется запустить ещё один участок ЦКАД протяжённостью до 100 км. Предположительно, это будет ЦКАД-4.
Поехали!
Использовано фото:
https://mintran...to-gallery/2341
https://rg.ru/2...lstva-ckad.html
https://www.dri...97189371611303/
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