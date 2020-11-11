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Дорожное строительство

Новая трасса ЦКАД-3 открыта в Подмосковье

 © www.m24.ru

11 ноября в Московской области открыто движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3).

Это самый длинный участок в составе автомагистрали, его длина составила 105 км. Трасса проходит по северо-востоку Московской области, от пересечения со скоростной автодорогой М-11 Москва — Санкт-Петербург на западе до пересечения с автодорогой М-7 «Волга"на востоке области.

Дорога проходит по Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Щелковскому и Ногинскому районам, а также по территории городского округа Черноголовка.

Магистраль категории 1А имеет четыре полосы и позволит автомобилистам за один час переезжать с северо-запада на восток Московской области.

В составе объекта построено четыре транспортные развязки, 68 искусственных сооружений, 47 путепроводов и 17 мостов. В строительстве трассы приняли участие более трёх тысяч рабочих и инженеров, было задействовано около 700 единиц техники. Стоимость строительства и оснащения составила 100,8 млрд рублей. Новая трасса адаптирована для движения беспилотного транспорта.

 © www.m24.ru

 © sun9-32.userapi.com

Расчётная скорость движения на участке составляет 110 км в час. Для повышения пропускной способности автомобильной дороги и сокращения времени в пути по ЦКАД-3 предусмотрена система взимания планы по типу «Свободный поток». Стоимость проезда по третьему участку для легковой машины составит 510 рублей, или 4,8 рубля за километр пути, а для грузовой — 1660 рублей, или почти 16 рублей за километр. Скидка по транспондеру составит 50%.

На ЦКАД-3 также внедрена система «Умная дорога», разработанная компанией «Национальная телематическая система». Это технология автоматического управления дорожным движением. Она получает с датчиков и камер информацию об авариях и заторах, скорости и плотности транспортных потоков, появлении на дороге посторонних предметов, пешеходов или животных. Все значимые данные будут выводиться на информационные табло вдоль трассы, а также рассылаться в специальные приложения на смартфоны водителей, уточнили в госкомпании.

 © www.m24.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © www.m24.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

Всего на пусковом участке ЦКАД-3, запущенном в ноябре, установлены 72 видеокамеры, 76 детекторов транспорта и 7 динамических информационных табло. Также трассу оснастили 39 знаками переменной информации, 7 метеостанциями и 6 комплексами системы безбарьерной взимания платы. Вместе с этим на этом участке дороги установлены 67 устройств взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой (V2X). Общее число высокотехнологичного электронного оборудования и компонентов, которое смонтируют на ЦКАД, превысил 1 тыс. единиц.

До конца года планируется запустить ещё один участок ЦКАД протяжённостью до 100 км. Предположительно, это будет ЦКАД-4.

 © cdnimg.rg.ru

 © mosreg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © phototass1.cdnvideo.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © www.m24.ru

 © www.m24.ru

 © www.m24.ru

Поехали!

Использовано фото:

https://mintran...to-gallery/2341

https://rg.ru/2...lstva-ckad.html

https://www.dri...97189371611303/

https://iz.ru/1...chastku-tckad-3

Источник: https://www.m24.ru/news/transport/11112020/140868

дорожное строительство, ЦКАД, новый мост, путепровод, зверопровод, беспилотники, Автодор, Московская область
  • 3
    Сергей Иванов Сергей Иванов
    11.11.2014:58:18

    Смотрю яндекс.карты. Нет съездов с М11 со стороны Солнечногорска. Недостроено

    Следующий скорее будет ЦКАД-5

    Отредактировано: Сергей Иванов~15:15 11.11.20
    #1214792
    • 2
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.11.2021:59:45

      Посмотрим. Ставлю на ЦКАД-4.

      #1214863
      • 2
        Сергей Иванов Сергей Иванов
        11.11.2023:21:32

        До конца года «Автодор» введет в эксплуатацию также ЦКАД-4, рассказали «Известиям» в госкомпании. А полностью трасса будет сдана в 2021 году, отметили в аппарате вице-премьера

        4 так 4.    

        #1214873
        • 4
          Сергей Котенко Сергей Котенко
          11.11.2023:37:00

          Я просто вижу, с какой скоростью доделывают ЦКАД-4. Круглосуточно. Через 3 дня вновь откроют обход Бронниц.

          #1214874
    • 1
      Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
      12.11.2008:38:15

      Не будет. На ЦКАД-5 от М3 до М1 на некоторых участках даже старую бетонку разбирать ещё не начали, не говоря о том, что вместо неё ещё нужно успеть новую дорогу построить. Так что не, ЦКАД-5 ещё ковырять и ковырять, несмотря на все обещания открыть в 2020-м году. Может быть откроют участок от М1 в сторону М3, там вроде степень готовности выше. Но это не точно ©

      #1214899
  • -1
    ishmaelinngamli.livejournal.com ishmaelinngamli
    11.11.2018:36:36

    Пункт управления красив. На персонале даже намордники форменно-корпоративные.

    #1214823
  • 2
    Human RS Human RS
    11.11.2021:49:45

    Камрады читатели и коллеги есть две просьбы касаемо новости.

    Первая касаемо заглавной фотографии новости (ее обложки). В составе ЦКАД-3 был в том числе открыт и новый крупный красивейший мост. Он на фото в процессе строительства ниже по ссылке. Буду благодарен, если кто поможет с качественной широкоформатной фотографией этого моста с воздуха уже после открытия ЦКАД-3 или перед самым открытием (т.е. фото полностью готового моста). Она отлично встала бы иллюстрацией на обложку. Мне пока такое найти не удалось. А другие добавленные мной в публикацию фото все же не очень подходят для иллюстрирования такой «жирной новости», мост был бы идеален.

    https://russos....to/ckad-080.jpg

    П.С. Я нашел почти нужное фото и добавил в новость (тут тоже добавляю), но на обложку необходимо аналогичное и без больших надписей, буду благодарен, если кто-то найдет именно то что нужно.

     © sun9-32.userapi.com

    И вторая просьба насчет самой новости. В ходе церемонии открытия публике продемонстрировали два новых беспилотных грузовых автомобиля на водородном топливе. Фото прикладываю ниже, фото кликабельны. Кто знает, чьи это автомобили, кто производитель? Если наши, то организуем отдельную новостную публикацию про эти разработки.

    Второй вопрос закрыт.

    Отредактировано: Human RS~23:40 11.11.20
    #1214862
    • 3
      Нет аватара Захарка
      11.11.2022:10:53

      На «Афтершоке» уже кое-какая информация была опубликована по этому агрегату: https://aftersh.../?q=node/920837

      Отредактировано: Захарка~22:11 11.11.20
      #1214864
      • 3
        Human RS Human RS
        11.11.2022:46:14

        О, спасибо за наводку камрад.     Вот второй вопрос мы с вами и закрыли.

        Скоро наверняка опубликуем новость об этом.

        Отредактировано: Human RS~22:49 11.11.20
        #1214869
  • 4
    Human RS Human RS
    11.11.2023:11:53

    Внимание читателям сайта. Ведется постепенная доработка новости. Сейчас добавлена еще одна порция свежих качественных фотографий трассы.

    Хорошие видеорепортажи по теме:

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~23:59 11.11.20
    #1214872
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