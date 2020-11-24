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Образование

В агропромышленном колледже в Удмуртии открылись новые мастерские

 © Фото из открытых источников

23 ноября состоялось открытие новых мастерских в Увинском профессиональном колледже республики Удмуртия. Материально-техническую базу образовательной организации обновили в рамках национального проекта «Образование».

В Увинском профессиональном колледже на создание мастерских «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия», «Ветеринария» направили более 50 млн рублей. Порядка 40 млн рублей поступило из федерального бюджета, также финансовую поддержку оказало правительство республики.

Открыто 15 новых мастерских сельскохозяйственной направленности. Новое оборудование в мастерских, это то, с чем уже работают сельхозтоваропроизводители, передовые хозяйства. Благодаря новой технике студентам не придется переучиваться, они уже с первых дней смогут приступить к работе, и станут востребованными специалистами.

 © Фото из открытых источников

Приобретены новые тракторы МТЗ-82, МТЗ-1221, New Holland и пресс-подборщик.

«Если сравнить, что было раньше и сейчас, это небо и земля. Моя мастерская „Геномная инженерия“, оснащена таким оборудованием, как микроскопы, амплификаторы. Перед нами открываются новые горизонты для научной деятельности. Поэтому у студентов горят глаза. Они с нетерпением ждали открытия, подходили спрашивали. Теперь они работают с большим энтузиазмом, чем на обычных уроках», — рассказала педагог Юлия Микунова.

 © Фото из открытых источников

Открытие новых мастерских уже состоялось в Сарапульском педагогическом колледже и Можгинском агропромышленном колледже. До конца ноября начнут работать еще 10 мастерских в Асановском аграрно-техническом техникуме и Ижевском строительном техникуме.

В следующем году новые мастерские появятся в двух колледжах Удмуртии. На обеспечение материально-технической базы, в соответствии с современными требованиями федерального проекта «Молодые профессионалы», Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж и Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной направят порядка 20 млн рублей. Всего до 2024 года в Удмуртии должны появиться 50 современных мастерских.

Видео канала Моя Удмуртия

©Видео с youtube.com
Источник: http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=326541

Удмуртия, Увинский профессиональный колледж
  • Нет аватара Argonaft
    24.11.2013:46:31

    Кстати, а никто не в курсе когда название поменялось на Беларус?

    Вроде всегда его Беларусь называли.

    -У Беларуся мощей больше…

    — Приехали два Беларуся…

    И т.д.

    #1216058
    • Нет аватара Захарка
      24.11.2017:34:31

      До 1993 года действительно назывался «Беларусь», а после — «Беларус».

      Так, во всяком случае, Википедия утверждает.

      #1216087
  • T C T C
    24.11.2015:07:06

    «…в Удмуртии открытились…"

    Очепятка? Или реально открытились?

    Отредактировано: T C~15:07 24.11.20
    #1216066
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