В агропромышленном колледже в Удмуртии открылись новые мастерские
23 ноября состоялось открытие новых мастерских в Увинском профессиональном колледже республики Удмуртия. Материально-техническую базу образовательной организации обновили в рамках национального проекта «Образование».
В Увинском профессиональном колледже на создание мастерских «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия», «Ветеринария» направили более 50 млн рублей. Порядка 40 млн рублей поступило из федерального бюджета, также финансовую поддержку оказало правительство республики.
Открыто 15 новых мастерских сельскохозяйственной направленности. Новое оборудование в мастерских, это то, с чем уже работают сельхозтоваропроизводители, передовые хозяйства. Благодаря новой технике студентам не придется переучиваться, они уже с первых дней смогут приступить к работе, и станут востребованными специалистами.
Приобретены новые тракторы МТЗ-82, МТЗ-1221, New Holland и пресс-подборщик.
«Если сравнить, что было раньше и сейчас, это небо и земля. Моя мастерская „Геномная инженерия“, оснащена таким оборудованием, как микроскопы, амплификаторы. Перед нами открываются новые горизонты для научной деятельности. Поэтому у студентов горят глаза. Они с нетерпением ждали открытия, подходили спрашивали. Теперь они работают с большим энтузиазмом, чем на обычных уроках», — рассказала педагог Юлия Микунова.
Открытие новых мастерских уже состоялось в Сарапульском педагогическом колледже и Можгинском агропромышленном колледже. До конца ноября начнут работать еще 10 мастерских в Асановском аграрно-техническом техникуме и Ижевском строительном техникуме.
В следующем году новые мастерские появятся в двух колледжах Удмуртии. На обеспечение материально-технической базы, в соответствии с современными требованиями федерального проекта «Молодые профессионалы», Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж и Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной направят порядка 20 млн рублей. Всего до 2024 года в Удмуртии должны появиться 50 современных мастерских.
Видео канала Моя Удмуртия
©Видео с youtube.com
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