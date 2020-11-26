Новый высокотехнологичный малярный цех запустили в Москве

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Московское предприятие ЗАО «Связьстройдеталь», выпускающее продукцию для строительства линий связи, запустило новый высокотехнологичный малярный цех, инвестиции в проект составили почти 100 млн рублей.

Новое высокотехнологичное оборудование позволяет увеличить производительность малярного цеха в три раза и обрабатывать до 420 кв. м в час. В его строительство предприятие инвестировало 38 млн рублей, еще более 60 млн рублей было потрачено на приобретение необходимой техники.

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В цехе установлены 10 окрасочных манипуляторов, а все промышленные процессы управляются компьютером. Интеллектуальная система распознавания габаритов детали и включения манипуляторов нанесения краски позволяет оборудованию «увидеть» деталь, «оценить» ее размеры и только после этого приступить к окрашиванию. Один из главных плюсов нового цеха — экологичность. Он имеет минимальные в данном сегменте оборудования показатели энергопотребления, а его система рекуперации позволяет вернуть до 98% краски в рабочий цикл.