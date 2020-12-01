Ростех увеличил ресурс производимого двигателя для Як-130 в четыре раза

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха применила новые материалы и современные технологии для увеличения ресурса двигателей учебно-боевого самолета Як-130. Благодаря этому с 2016 года ресурс агрегата, который собирается на производственном комплексе «Салют», вырос вдвое, а с начала его серийного выпуска в 2009 году — в четыре раза.

Увеличение ресурса двигателя АИ-222-25 позволит гораздо дольше поддерживать летную готовность самолетов без капитального ремонта, снизить расходы и уменьшить трудозатраты на обслуживание.

«Этот двигатель — надежный и востребованный как в России, так и за рубежом, например в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В эксплуатации у Минобороны России и иностранных заказчиков находится более 400 таких агрегатов в составе Як-130. Внедренные улучшения позволили увеличить ресурс текущей модификации двигателя в два раза, а если сравнивать с 2009 годом, когда агрегат начал производиться серийно, — в четыре раза. В настоящий момент мы прорабатываем вопросы дальнейшего повышения экономичности и надежности этого двигателя, его глубокой модернизации», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Увеличение ресурса затронет как новые двигатели, так и уже находящиеся в эксплуатации, которые будут подвергаться модернизации при поступлении на ремонт. Таким образом, постепенно будет улучшен весь парк АИ-222-25.

«На данный момент этот ресурс получил подтверждение стендовыми испытаниями и лидерной эксплуатацией. Изменения в эксплуатационную документацию двигателей находятся на этапе утверждения в Минобороны России, к концу ноября планируется их довести до эксплуатирующих организаций», — сказал руководитель производственного комплекса «Салют» Алексей Громов.

АИ-222-25 — двухконтурный турбореактивный двигатель, который применяется в российском учебно-боевом самолете Як-130. С 2015 года изготавливается целиком из российских деталей и комплектующих на московской площадке — производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации.

По сравнению с двигателями своего класса АИ-222-25 имеет ряд преимуществ. Низкая удельная масса двигателя обеспечивает высокую тяговооруженность самолета. Низкий удельный расход позволяет существенно экономить топливо и значительно увеличивать расстояние беспересадочного перелета. Технические характеристики силовой установки дают возможность использовать самолет Як-130 не только в учебных, но и боевых целях. Кроме того, он оснащен электронно-цифровой системой автоматического управления и контроля (FADEC).