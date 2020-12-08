ЗАО «СММ» поставило высокопроизводительный портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 124 тонны

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В Мурманский морской торговый порт поставлен портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 124 тонны, аналогов которому нет в России и странах СНГ. Он является флагманом в линейке портальных перегрузочных кранов, производимых ЗАО «СММ».

Поставленный кран «Витязь» с шарнирно-сочленённый системой является самым высокопроизводительным в своем классе из ранее изготовленных кранов ЗАО «СММ», относится к последнему поколению перегрузочной техники и полностью соответствует специфике грузопотока, обрабатываемого в АО «Мурманский морской торговый порт».

Новый «Витязь» дополнил 45 действующих кранов Мурманского порта, 21 из которых произведены ЗАО «СММ». Ввод в эксплуатацию нового портального крана — это еще один шаг в реализации программы модернизации мощностей Мурманского морского торгового порта.

Портальный кран транспортировался в собранном виде с частично загруженными противовесами. Вес «Витязя» на момент транспортировки составил 680 тонн (вес с загруженными противовесами 820 тонн), высота — 67,6 метров. После подъема на специализированное судно кран был закреплен с помощью стальных тросов с более чем 200 точками крепления. Всего инженерами использовано 4 тыс. метров стальных тросов диаметром 18 мм.

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Грузовой момент поставляемого крана составляет 2700 тонн х метров, что в сочетании с грейферным режимом 52 тонны на всем диапазоне вылетов от 10 до 45 метров определяет его флагманскую позицию в линейке портальных перегрузочных кранов ЗАО «СММ». Указанные характеристики достигнуты при сохранении всех допустимых габаритов причальной зоны предприятия-заказчика.

Максимальная грузоподъемность «Витязя» в крюковом режиме — 124 тонны. Кран дополнительно комплектуется траверсой грузоподъёмностью 100 тонн для подъема железнодорожных вагонов и грейфером для перевалки ЖРК. Поставляемый портальный кран «Витязь» обладает наибольшей грузоподъемностью из всех кранов с шарнирно-сочленённый системой ранее выпущенных в России и СССР.

«Событие является символичным: наш первый портальный кран мы поставили в Мурманский морской торговый порт в 2005 году. Сегодня, в 2020-м ЗАО „СММ“ поставляет именно в ММТП свой новый, самый высокопроизводительный кран, в котором воплотились наши лучшие конструкторские наработки, использован уже имеющийся опыт поставок перегрузочного оборудования, а также применены все действующие стандарты безопасности, эргономики, средств доступа и обслуживания», — сказал генеральный директор ЗАО «СММ» Олег Титберия.

Отметим, что выгрузка крана с борта судна на мурманский берег сама по себе представляла уникальную операцию. Благодаря точным и выверенным действиям мурманских портовиков многотонная конструкция зависла в воздухе и точно встала на причальные рельсы. На это потребовалось менее четырех часов.

«Для Мурманского морского торгового порта 2020 год ознаменован значительным расширением программы обработки крупнотоннажных судов класса Capesaize и увеличением перевалки железорудного концентрата, поставляемого, прежде всего, АО „Ковдорский горно-обогатительный комбинат“, входящим в группу компаний „ЕвроХим“. Мы ожидаем, что эти тенденции получат развития и в следующем году, а новая техника позволит существенно сократить время обработки судов», — сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

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© b-port.com

© b-port.com

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