Тепличный комплекс по выращиванию цветов и рассады открыли в Московской области

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Тепличный комплекс по выращиванию цветов и рассады, а также посадочного материала, открыли в Раменском районе Московской области. Площадь теплиц составила 0,8 га.

Теплицу построила компания «ЦветКом». Мощность проекта составляет более десяти миллионов штук рассады цветочных культур в год.

В проект инвестировали 100 миллионов рублей.

«ЦветКом» предоставил 25 постоянных новых рабочих мест, а во время сезонных работ дополнительно на работу планируется принимать еще 150 человек.

Продолжаются работы по возведению теплиц на площади 1,5 гектара.

В процессе производства используются посадочные и сборочно-фасовочные линии, системы гидропонной выгонки тюльпанов, холодильное оборудование и специализированный транспорт. Большинство операций в теплице автоматизировано. Это положительно скажется на качестве, стандартизирует продукцию и снизит затраты на ее производство.

Компания не планирует прекращать развитие питомника и в настоящий момент также рассматривает вопрос расширения площади питомника на 150 гектаров в целях выращивания луковиц тюльпанов.

В Московской области сейчас работает порядка десяти крупных цветочных теплиц. Их общая производственная площадь составляет более 35 гектаров.