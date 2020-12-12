СтанкоМашСтрой. Российское станкостроение

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Завод «СтанкоМашСтрой», расположенный в Пензе, является одним из ведущих станкостроительных предприятий России. Предприятие специализируется на выпуске металлообрабатвающего оборудования.

Основной вид продукции — токарные, токарно-винторезные станки и фрезерные обрабатывающие центры.

На предприятии работает более 100 человек.

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От импорта к собственному производству

СтанкоМашСтрой начинал в 2008 году с поставок и наладки импортного станочного оборудования южнокорейской станкостроительной компании SMEС.

В 2014 году началось строительство собственного производственного корпуса. 5 августа сборочный цех площадью более 3 тыс. м2 введён в эксплуатацию:

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Первым выпущенным на предприятии собственным станком стал фрезерный VTM9L:

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Первой линейкой продукции завода стала серия из 10 вертикальных фрезерных обрабатывающих центров VTM с размером стола от 600×300 до 1900×800 мм:

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В 2016 году компания начинает выпуск токарных станков серии СT25. До настоящего времени эти серии станков являются основной продукцией, выпускаемой заводом:

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Локализация

Практически сразу «СтанкоМашСтрой» начинает локализацию компонентов производимого оборудования. Для токарных обрабатывающих центров серии СT25 предприятие переходит на изготовление комплектующих и частей по следующим направлениям:

— бак для стружки;

— преобразователь электрический (трансформатор);

— система подачи СОЖ и воздуха;

— ременные передачи зацепления;

— стружкоуборочный конвейер:

© penza.16k20.ru

— комплект габаритных корпусных деталей;

— комплект мелкоразмерных корпусных деталей;

— кабинетная защита;

Освоение производства кабинетной защиты позволило увеличить локализацию токарных обрабатывающих центров СT25 в 2016 году до 34%.

В конце 2016 года «СтанкоМашСтрой» приступил к производству панели электроавтоматики для станков серии СТ16к20. Теперь электроавтоматика и электрика универсальных токарно-винторезных станков на 100% состоит из комплектующих российского производства, которые поставляются в рамках 3-х стороннего соглашения с заводом-изготовителем:

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В 2017 году локализовано производство станин, ранее импортируемых из-за рубежа. На территории «Пензкомпрессормаша» был запущен выпуск опытной партии высокопрочной цельнолитой станины для токарных обрабатывающих центров серии СТ25, к производству которых приступили на предприятии «СтанкоМашСтрой». В сентябре «Пензкомпрессормаш» приступил к серийному производству станины для высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования серии СТ25 компании «СтанкоМашСтрой»:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_iRTiqjbvcA

Это дало возможность достичь локализации производства для данного типа металлообрабатывающего оборудования, превышающей 50%.

В январе 2018 года компания «СтанкоМашСтрой» расширила линейку выпускаемых стальных трехкулачковых патронов для токарного оборудования, что позволило увеличить локализацию станков собственного производства, которая на сегодняшний момент составляет более 50%:

© penza.16k20.ru

Летом 2018 года «СтанкоМашСтрой» выпустил установочную партию конусных линеек для токарных станков серии СТ16К20. Конструкция была разработана специалистами компании и изготовлена с привлечением нескольких пензенских предприятий. Таким образом, благодаря разработке специалистов «СтанкоМашСтрой» в России стал производится ещё один узел для токарных станков серии СТ16К20:

© penza.16k20.ru

В 2018 году токарное оборудование компании «СтанкоМашСтрой» второй год подряд становится победителем Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018».

В течение 2019 года специалисты «СтанкоМашСтрой» трудились над разработкой шпиндельного узла для станка серии СТ25 совместно с компанией «SKF-Россия», которая является дочерним предприятием крупнейшего в мире производителя подшипников — шведской машиностроительной компании. Результат превзошел первоначальные ожидания:

© 16k20.ru

Максимального выпуска станков компания достигла в 2018 году. Всего в 2018 году было произведено 252 токарных станка, что на 25% больше чем в 2017 году. В том числе 32 станка с ЧПУ.

В 2020 году «СтанкоМашСтрой» увеличен объём изготовлени\ комплектующих для вертикальных фрезерных обрабатывающих центров серии VTM. На специальной установке током высокой частоты (ТВЧ) была произведена термическая обработка — закалка, первого стального стола для данного вида оборудования. Процесс проходит в соответствии с техническими стандартами, которые дают возможность получить высококачественную поверхность:

© 16k20.ru

На предприятии выпущена первая партия шестерёнок для гитары универсальных токарно-винторезных станков серии СТ 16К20. Этому производственному процессу предшествовала большая кропотливая работа:

© 16k20.ru

Ставка на экспорт

В октябре 2016 года получает сертификат СЕ на универсальные токарные станки производства компании «СтанкоМашСтрой». Полученный сертификат Европейского Союза подтверждает, что оборудование производится в соответствии с требованиями Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования и открывает предприятию «СтанкоМашСтрой» возможность экспортировать производимые универсальные токарные станки на европейский рынок.

Экспорт станков начат в 2017 году. Первым произведена отгрузка в Германию универсального токарно-винторезного станка серии СТ16к20.

8 июня произведена отгрузка токарно-винторезного станка СТ16к25Б в Латвию.

Развитие экспортной деятельности и взаимоотношений с иностранными организациями становятся одними из приоритетных задач компании. Производятся отгрузки токарного оборудования на предприятия Германии, Латвии, Монголии.

В 2018 году первый СТ16к25С уходит в Ирландию:

© penza.16k20.ru

Токарно-винторезные станки экспортируются в Венгрию и Италию. За год экспортировано 28 единиц токарного оборудования.

По итогам 2018 года доля экспортных поставок завода в общем объёме производства достигла 15%.

2019 год.Заключён первый экспортный контракт в Узбекистан. В августе впервые металлообрабатывающее оборудования собственного производства компании «СтанкоМашСтрой» отправилось в Азербайджан.

В октябре универсальный токарный станок СТ 16к25С/2000 был отгружен в Швейцарию:

© 16k20.ru

В декабре компания «СтанкоМашСтрой» токарно-винторезный станок СТ16к25Б/1000 с устройством цифровой индикации был поставлен на Украину одному из научно-производственных предприятий криогенной промышленности.

В 2019 году доля экспортных поставок на «СтанкоМашСтрой» от общего объёма производства составила 17%. По итогам прошлого года на экспорт было отгружено более 30 единиц металлообрабатывающего оборудования различных моделей и модификаций.

2020 год. После долгого перерыва, вызванного короновирусной эпидемией, в Германию отправлен универсальный токарно-винторезный станок СТ 16к25с/1500 с УЦИ, оснащённый дополнительной комплектацией. Второй станок — универсальный токарно-винторезный серии СТ16к25б/2000 с УЦИ — был отгружен в Монголию.

© 16k20.ru

11 августа в Германию были отгружены ещё три единицы металлообрабатывающего оборудования собственного производства.

В ноябре «СтанкоМашСтрой» заключил контракт на поставку трёх универсально-винторезных станков серии СТ16к20 собственного производства в Данию.

Третий производственный корпус

Быстрый рост объёмов производства в 2017-18 годах потребовал расширения производственных площадей. Одного цеха стало мало.

В мае 2018 года «СтанкоМашСтрой» приступил к новому масштабному этапу своего развития. На промышленной территории предприятия начата большая стройка — новый корпус производственного цеха, площадь которого составит более 2500 м2.

© penza.16k20.ru

Новый цех планируется использовать для производства металлообрабатывающего оборудования — токарных обрабатывающих центров с улучшенными характеристиками. Здесь же будет размещен большой склад готовой продукции.

21 августа 2019 года компания «СтанкоМашСтрой» открывает второй цех:

© 16k20.ru

© 16k20.ru

© pgduma.ru

Одновременно с открытием второго корпуса «СтанкоМашСтрой» начинает новое строительство — закладывается третий цех:

© 16k20.ru

© 16k20.ru

© 16k20.ru

В настоящее время строительство третьего производственного корпуса заканчивается. В ближайшие месяцы он вступит в строй.

В возводимом помещении, площадь которого составит 864 м2, планируется наладить собственное производство комплектующих для всех видов оборудования — как токарных станков, так и фрезерных обрабатывающих центров.

По итогам 2017 года СтанкоМашСтрой входит в тройку ведущих российских производителей по объёмам производства.

2020 год. Движение вверх

Компания «СтанкоМашСтрой» после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновила производство металлообрабатывающего оборудования в прежнем объёме и приступила к отгрузке готовых станков потребителям, в том числе зарубежным:

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В сентябре 2020 года в Пензенском государственном университете была создана базовая кафедра «Металлорежущие станки» на базе компании ООО «СтанкоМашСтрой».

В ноябре новый учебный класс компании ООО «СтанкоМашСтрой» открыл свои двери для студентов.

© 16k20.ru

4 декабря производственные мощности компании усилили два высокотехнологичных станка, приобретенных по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. На горизонтальном фрезерно-расточном станке с ЧПУ KIMI A-2 и портальном фрезерно-расточном станке с ЧПУ KGMC2040 специалисты предприятия начали обработку крупногабаритных корпусных деталей для вертикальных фрезерных обрабатывающих центром серии VTM:

© 16k20.ru

Несколько дней назад «СтанкоМашСтрой» подвёл итоги работы за 11 месяцев текущего года.

За отчётный период произведено 203 станка различных моделей и модификаций. Это один из лучших результатов среди станкостроительных заводов России.

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Индекс промышленного производства универсальных токарных станков составил 108,8%, токарных станков с ЧПУ 116,4%.

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Токарь в рабочей спецовке, памятник которому установлен в сквере у завода, внимательно оценивает выточенную деталь. Российское станкостроение продолжает свой путь. Дорогу осилит идущий.