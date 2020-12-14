«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию доильную карусель на новом молочном комплексе в Московской области

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Холдинг «ЭкоНива» запустил в эксплуатацию новую доильную карусель «НиваРотор» собственного производства на строящемся животноводческом комплексе «Бортниково» в Московской области.

Новая карусель разработана и построена дочерним предприятием Агрохолдинга «ЭкоНива-Техника».

Новая карусель на 72 места прошла этап опытной эксплуатации и введена в постоянную работу. Суточные надои на комплексе «Бортниково» составляют 25 т в сутки, пока на комплексе содержится 1593 голов дойных коров.

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Новый животноводческий комплекс «Бортниково» является крупнейшим инвестиционным проектом «ЭкоНивы». Он рассчитан на 3550 голов дойного стада и 5100 голов молодняка.

По состоянию на ноябрь в проект вложено 1,55 млрд рублей. Общий объём инвестиций, планируемый в строительство этого мясо-молочного хозяйства, составит 3,9 млрд рублей.

На сегодняшний день завершено строительство трёх площадок для содержания телят. Идет строительство четырех коровников. Достроен доильно-молочный блок.

Строительство комплекса началось в августе 2019 года. Полностью завершить строительные работы на ЖК «Бортниково» планируется к концу 2021 г. Новые рабочие места смогут получить 130 человек.