В Миассе модернизировано производство оборудования для ремонта нефте- и газотрубопроводов

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«Сервисная компания Интра» — модернизировал в Миассе Челябинской области первое в России производство оборудования для безостановочного ремонта нефтяных и газовых трубопроводов.

Уровень локализации производства вырос с 80% до 100%.

С привлечением льготного займа предприятие модернизировало импортозамещающее производство оборудования и комплектующих для безостановочного ремонта и обслуживания трубопроводов нефтегазового комплекса, а также расширило ассортимент выпускаемых изделий. Продукция представлена на рынке под брендом «Интрафит».

Общий бюджет проекта превысил 300 млн рублей.

© frp74.ru

Предприятие выпускает соединительные детали трубопроводов, оборудование для проведения врезки и перекрытия трубопроводов диаметром до 1400 мм, разрезные тройники, вспомогательное оборудование. Кроме того, переходники для врезки, охранные кожухи, перекрывающие головки, фрезы, сверла. Таким образом, после модернизации предприятие начало выпускать весь спектр изделий, необходимых для проведения ремонта трубопроводов.

«Сервисная компания Интра" — инжиниринговая компания, более 13 лет осуществляющая комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования и трубопроводов промышленных предприятий, а также по техническому аудиту и супервайзингу строительных и ремонтных работ. Основной задачей компания видит импортозамещение и продвижение перспективных ремонтных технологий и оборудования, снижение эксплуатационных издержек, повышение эффективности предприятий энергетической, газовой, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.

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