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Производство

Компания Биокад запустила производство вакцины от коронавируса Спутник V

 © static.ngs.ru

Компания «Биокад», расположенная в Санкт-Петербурге, начала поставки препарата «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России.

По словам генерального директора Дмитрия Морозова решение о производстве «Спутника V» на мощностях компании было принято в начале сентября. «Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников».

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей собственных средств предприятия.

Компания планирует в декабре выпустить 1 млн доз вакцины, а в следующем году постепенно нарастить объём производства до 3-4 млн доз в месяц.

 © static.ngs.ru

Компания стала четвёртым заводом в России, начавшим массовое производство вакцины. Первыми производство запустили в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Также развёрнуто производство на зеленоградском заводе «Биннофарм» и в новосибирском центре «Вектор».

В стране постепенно увеличивается производство вакцин. В гражданский оборот поступило на дату:

— 11.11.2020 — 58 тыс. доз,

— 25.11.2020 — 117 тыс. доз,

— 1.12.2020 — 168 тыс. доз,

— 15.12.2020 (утро) — 320 тыс. доз первой вакцины и произведено 50 тыс. доз второй вакцины.

С 16 декабря вакцинация начата во всех регионах страны.

Завод «Биокад» расположен в Санкт-Петербурге в пос. Стрельня, на территории площадки «Нойдорф» Петербургской ОЭЗ.

«Биокад» — компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Портфель компании состоит из 59 препаратов, более 40 наименований находятся в стадии разработки.

 © static.ngs.ru

 © regnum.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © img-fotki.yandex.ru
Источник: https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69633041/

фармацевтика, Биокад, Санкт-Петербург, covid-19
  • Нет аватара cheri
    16.12.2014:09:19

    Мало пока…

    Нужно до 2-3 млн. в сутки.

    #1218734
    • Нет аватара fales
      16.12.2014:45:24

      Если действительно Биокад произведет в декабре миллион доз вакцины, то это будет мощный рывок

      #1218744
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        16.12.2014:50:02

        Хорошо бы, если бы… Ну будем надеяться.

        По крайней мере это первое внятное промышленное производство вакцин.

        Или второе после «Вектора», который неожиданно отчитался о 50 тыс. выпущенных доз и планирует производить по 10 тыс. доз в сутки до Нового Года.

        Отредактировано: Сергей Котенко~14:56 16.12.20
        #1218745
        • Нет аватара fales
          16.12.2015:40:22

          Или второе после «Вектора», который неожиданно отчитался о 50 тыс. выпущенных доз и планирует производить по 10 тыс. доз в сутки до Нового Года.

          Это имеется в виду вакцина ЭпиВакКорона?

          #1218763
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            16.12.2016:13:01

            Да. Уже начали поставки по регионам для вакцинации.

            Отредактировано: Сергей Котенко~16:13 16.12.20
            #1218776
    • Нет аватара Марк Аврелий
      16.12.2015:42:48

      Денис Мантуров обещал: в 1 квартале 2021 года Россия выйдет на уровень производства 10-15 млн доз в месяц. Касательно выпуска Спутника V, сообщалось, что его будут производить пять предприятий: «Р-Фарм», «Биннофарм», «Генериум», «Биокад» и Центр им. Гамалеи". Про Биокад написано в новости выше. Р-Фарм (совместно с правительством Москвы) со слов С.Собянина (от 11 декабря) в течение нескольких недель откроет производство на 10 млн. доз в месяц. Про Биннофарм и Генериум пока не встречал информацию, а ин-т Гамалеи уже производит, насколько позволяют его мощности. Попалась новость об открытии цеха в Иркутской области 26 ноября — цех Фармсинтеза. Фармсинтез обещал начать с первого квартала производство Спутника V.

      И это только Спутник V. Сколько-то предприятий, надеюсь, будут выпускать ЭпивакКорону от Вектора. И третья вакцина — от центра им. Чумакова будет запущена в массовое производство в феврале 2021 года с объемом 10 млн. доз в год.

      Осталось понять, что имеется в виду под простым словом «доза». Если флакон, а их надо по два на человека (если это Спутник V), то количество привитых Спутником надо делить на два от количества производимых «доз». И все равно, даже если так, то один только Р-Фарм за 2021 год сможет произвести вакцину Спутник для 60 млн человек (если «доза» = 1 человек, то и вовсе для 120 млн. человек).

      Отредактировано: Марк Аврелий~16:07 16.12.20
      #1218765
      • Нет аватара fales
        16.12.2016:23:14

        И третья вакцина — от центра им. Чумакова будет запущена в массовое производство в феврале 2021 года с объемом 10 млн. доз в год.

        Несколько странно, так как у них насколько я знаю еще не закончилась даже 1 фаза исследований

        #1218782
        • Нет аватара Марк Аврелий
          16.12.2016:57:20

          Возможно, и с опережением откроют. По мне, так странно, что Спутник V не начали на опережение производить в промышленных объемах — до его регистрации в сентябре. Об этом мало пишут, но попадалась информация, что Pfizer начал промышленное производство вакцины задолго до ее сертификации.

          #1218790
          • Нет аватара fales
            16.12.2017:07:43

            По мне, так странно, что Спутник V не начали на опережение производить в промышленных объемах — до его регистрации в сентябре.

            Скорее всего решали технические проблемы.

            С западными вакцинами вероятно те же причины позднего начала вакцинации (данные по эффективности наиболее продвинутых вакцин имелись еще в октябре, если не раньше — можно было начать вакцинацию уже тогда, и спасти множество людей)

            Отредактировано: fales~17:13 16.12.20
            #1218791
        • Комментарий удален
    • Константин Блинов Константин Блинов
      16.12.2015:54:57

      В Москве тоже запускается завод на 10 миллионов доз в месяц!

      #1218772
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    16.12.2015:56:52

    К сожалению, мощности не позволяют даже за весь 2021 год привить большинство населения России. Что уж говорить об экспортных поставках. Понимаю, что есть еще Южная Корея, Индия и другие страны, которые могут поставлять за рубеж вакцины российской разработки. Но выгоднее было бы продавать препараты собственного производства. Так что, надеюсь, в правительстве призадумались о строительстве новых фабрик по производству вакцин.

    Отредактировано: Holso Stitchred~15:57 16.12.20
    #1218773
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      16.12.2016:17:05

      Ну вот Зеленоградский завод «с нуля» и запускают.

      Пока основная надежда остаётся на масштабизацию производства вакцин на действующих предприятиях.

      Животворящий пинок они уже получили. Ждём результатов    

      #1218780
    • Нет аватара Zor
      16.12.2017:27:12

      Здесь надо смотреть в динамике. Даже если привить 20 процентов населения — заболеваемость резко снизится. Кроме того, по разным сведениям уже имеют антитела до 20% обследованных. Так что, если пойдёт такими темпами, как написано, то уже в 21 году заразу по России в целом заборят.

      #1218802
      • Clausson Clausson
        16.12.2017:57:03

        по разным сведениям уже имеют антитела до 20% обследованных

        По данным ИНВИТРО накопительным итогом уже есть у 25,3% по всей России (30,3% в нашей области). Выборка у них уже более 1,2 млн человек, так что вполне можно доверять их данным. Но это накопительным, то есть на весь срок тестирования. Текущие же данные по России на 15 декабря — 48.6% (это 6 тысяч тестов за сутки — так же более чем доверительная выборка)

        То есть каждый второй обращающийся за анализом сейчас уже имеет антитела к вирусу. С таким темпом собственно вакцина совсем скоро станет не вполне актуальна.

        Отредактировано: Clausson~18:00 16.12.20
        #1218816
        • Нет аватара Zor
          16.12.2018:00:04

          В других странах пригодится тогда. Кроме того, была информация, что действует она только два года. Потом снова прививаться надо.

          #1218818
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          16.12.2019:35:58

          Люди болеют и умирают от этой заразы — прямо или косвенно. И пока никто не знает, какими будут последствия для тех, кто, казалось, легко перенес болезнь.

          Без прививок мир быстро не вернется в норму.

          #1218834
        • Нет аватара fales
          16.12.2020:18:04

          По данным ИНВИТРО накопительным итогом уже есть у 25,3% по всей России (30,3% в нашей области). Выборка у них уже более 1,2 млн человек, так что вполне можно доверять их данным

          Это не репрезентативная выборка. число здесь не имеет значения — в выборке те кто обратился за платными тестами (так как видимо имел основания). Реальная доля людей имеющих антитела намного меньше

          #1218845
        • Нет аватара cheri
          17.12.2000:09:58

          По данным ИНВИТРО накопительным итогом уже есть у 25,3% по всей России (30,3% в нашей области). Выборка у них уже более 1,2 млн человек, так что вполне можно доверять их данным. Но это накопительным, то есть на весь срок тестирования. Текущие же данные по России на 15 декабря — 48.6% (это 6 тысяч тестов за сутки — так же более чем доверительная выборка)

          это не «грипп», для которого наличие антител дает почти 100% гарантию, что человек не заболеет снова. Это страшная синтетика на основе ВИЧ и ретровирусов. Для нее не имеет никакого значения сколько раз переболел человек. Человек может заболеть КОВИД-19 и 10 раз, поскольку антитела невероятно быстро теряются переболевшими людьми.

          Так что вакцинация может приостановить новое заражение, уменьшить число новых случаев в сотни и тысячи раз, разгрузить систему здравоохранения. А коллективный иммунитет к сожалению бред. И тому примеры Каталония, Ломбардия и Нью Йорк. Ну или та же Швеция.

          #1218872
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