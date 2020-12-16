Компания Биокад запустила производство вакцины от коронавируса Спутник V

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Компания «Биокад», расположенная в Санкт-Петербурге, начала поставки препарата «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России.

По словам генерального директора Дмитрия Морозова решение о производстве «Спутника V» на мощностях компании было принято в начале сентября. «Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников».

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей собственных средств предприятия.

Компания планирует в декабре выпустить 1 млн доз вакцины, а в следующем году постепенно нарастить объём производства до 3-4 млн доз в месяц.

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Компания стала четвёртым заводом в России, начавшим массовое производство вакцины. Первыми производство запустили в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Также развёрнуто производство на зеленоградском заводе «Биннофарм» и в новосибирском центре «Вектор».

В стране постепенно увеличивается производство вакцин. В гражданский оборот поступило на дату:

— 11.11.2020 — 58 тыс. доз,

— 25.11.2020 — 117 тыс. доз,

— 1.12.2020 — 168 тыс. доз,

— 15.12.2020 (утро) — 320 тыс. доз первой вакцины и произведено 50 тыс. доз второй вакцины.

С 16 декабря вакцинация начата во всех регионах страны.

Завод «Биокад» расположен в Санкт-Петербурге в пос. Стрельня, на территории площадки «Нойдорф» Петербургской ОЭЗ.

«Биокад» — компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Портфель компании состоит из 59 препаратов, более 40 наименований находятся в стадии разработки.

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