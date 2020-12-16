Еще 20 новых автобусов «Волгабас» большого класса прибыли в Воронеж

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В Воронеж прибыли 20 новых низкопольных автобусов большого класса, приобретенных частной транспортной компанией ООО ТК «Автолайн+" на условиях льготного лизинга по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Прибывшие в Воронеж единицы — газомоторная модернизированная модель Volgabus 2020 года выпуска, имеющая 28 посадочных мест и 111 мест общей вместимости. Они также отвечают требованиям современной городской среды — оборудованы для маломобильных граждан: имеют пневмоподвеску, благодаря которой автобусы смогут «наклоняться» и откидные пандусы.

Всего до конца первого квартала 2021 года на улицах города будет курсировать 140 низкопольных современных комфортабельных автобусов, приобретенных на льготных условиях по нацпроекту «БКАД»: 120 — для муниципальной транспортной компании и 20 — для частного перевозчика. Это станет самым масштабным обновлением подвижного состава большого класса за последние годы.

Техника оснащена пятью камерами видеофиксации, три из которых контролируют процесс посадки-высадки пассажиров, а также цифровыми маршрутоуказателями, речевыми информаторами и др.Автобусы будут работать на магистральном маршруте новой сети № 5а, покрывая плановый выпуск. Выходить на линию они будут планомерно — после прохождения процедур регистрации в ГИБДД, оформления страхования гражданской ответственности перевозчика и других необходимых документов, прошивки и настройки модулей ГЛОНАСС и речевых информаторов и т. д.

В «Автолайн+" сообщили, что подготовка техники к выпуску на маршрут уже началась. Сейчас ожидается поставка терминального оборудования для безналичной оплаты проезда. Также для удобства горожан транспортной компанией совместно с банком, осуществляющим эквайринг, будет проработан вопрос установки валидаторов — стационарных терминалов на поручнях у средних и задних дверей.

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