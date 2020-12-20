Российское предприятие ОПК выпустило новую модель мобильного технопарка «Кванториум»

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Как сообщила пресс-служба корпорации «Проект-техника», российское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Орелтекмаш» в начале августа представило новый мобильный технопарк «Кванториум Орел» на базе автомобиля «КАМАЗ».

Новая модель технопарка предназначена для обучения детей по программам естественнонаучной и технической направленности.

По программе ГЕО/АЭРОКВАНТУМ обучающиеся геоквантума работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, а в аэроквантуме обучающиеся узнают, что такое квадрокоптер, самолет и вертолет, научатся выбирать оптимальные варианты для доставки грузов и внедрять инновационные технологии в авиапромышленость.

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По программе ПРОМРОБО/ПРОМДИЗАЙНКВАНТУМ обучающиеся знакомятся с промышленной робототехникой, направленной на создание интеллектуальных систем для различных сфер человеческой деятельности, позволяющей формировать системное мышление в инженерном и в мировоззренческом смысле, а промышленный дизайн учит проектировать окружающий предметный мир и взаимодействовать с ним, решать прикладные задачи и формировать новое восприятие.

В VR/AR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию, работают с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальностью. Кванторианцы разрабатывают образовательные приложения, проектируют симуляторы, а в IT-квантуме осваивают интернет вещей (IoT), машинное обучение (ML), блокчейн, информационную безопасность посредством работы в команде с использованием кейс-технологий.

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© pr-t.ru

© pr-t.ru

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В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году был заключен договор на поставку в Орловскую облать в 2020 и 2021 г. г. трех машин на общую сумму 39,5 млн рублей.

Первый мобильный технопарк был поставлен в г. Орел в августе 2020 года.

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В России мобильные кванториумы на шасси различных автомобилей отечественного и зарубежного производства ранее освоили компании «Форвард», «ГИРД», а также «Мытищинский приборостроительный завод», выпустивший в конце 2019 года самый большой в России мобильный технопарк «Кванториум», о чем сообщил сайт «Сделано у Нас» .