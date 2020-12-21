«Автоваз» начал производство нового внедорожника Lada Niva Travel
«Автоваз» запустил серийное производство нового внедорожника Lada Niva Travel на заводе компании «Lada Запад Тольятти», говорится в сообщении автопроизводителя.
«Более 650 тыс. таких автомобилей сегодня ездят по дорогам и бездорожью России, СНГ и других стран. С возвращением легендарного названия Niva в семью Lada мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей», — отметил президент компании Ив Каракатзанис.
Речь идет об обновленной версии внедорожника Niva, который с июля продается под маркой Lada. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и «Автоваза». В конце 2019 года «Автоваз» выкупил у американского концерна 50% в СП. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «Lada Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать «Автовазу», а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.
Модель получила новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Задняя часть также изменилась, получив новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер, рассказали в «Автовазе».
Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, уточнили в компании.
«Автоваз» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.
Фото сайта: лада.онлайн
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